尽管费用相关业务增长 凯德投资前九个月营收仍下滑3%至15亿新元

公司目标是在2026年底前上市其第二只中国商业房地产投资信托基金

【新加坡】凯德投资 (CapitaLand Investment, CLI) 公布，尽管同期费用相关营收增长了15%，但截至9月底的九个月，其总营收同比下降3%至15亿新元。

该资产管理公司在周三（11月4日）的业务更新中表示，整体营收下降的原因是其房地产投资业务的贡献减少了23%，从去年同期的7.53亿新元降至5.8亿新元，这主要是由于资产剥离和不再并表后缺少了相应贡献。

这包括缺少了 Synergy 和大连 IT Park 的贡献，但部分被 One iPark 待售开发资产的贡献所抵消。

与此同时，在上市和私募基金管理业务增长的推动下，九个月期间的费用相关营收同比增长15%，从之前的9亿新元增至10.4亿新元。

上市基金管理的费用相关营收同比增长30%，从2.58亿新元增至3.36亿新元，这得益于更强劲的经常性费用和更高的事件驱动型费用。

由于其信贷业务和 SC Capital Partners 的贡献增加，以及业绩费的增长，私募基金管理营收同比增长32%，从之前的1.01亿新元增至1.33亿新元。

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商业管理营收同比增长8%，从2.82亿新元增至3.04亿新元，这得益于积极的租赁和运营势头；而住宿管理营收则微升1%至2.62亿新元。

第二只中国公募房产信托基金上市

凯德投资目前的目标是在2026年底前上市其第二只中国商业房地产投资信托基金 (C-Reit)——凯德商业 C-Reit II，具体将取决于市场情况。

该集团此前预计该上市将在2026年第二或第三季度进行。2026年6月，凯德投资为这只拟议的房产信托基金取得了监管注册批准，其种子资产将包括深圳来福士广场和位于四川省的凯德广场·涪城。

这两处物业的合计评估价值约为48亿元人民币（7.19亿美元），拟议募资规模近39亿元人民币。

另外，随着凯德投资继续通过该平台进行资本部署，公司推出了规模为12亿元人民币的中国租赁住房基金 I，这是其人民币主基金系列下的第三只子基金。

该集团表示，将继续通过包括公募房产信托基金、私募房产信托基金、人民币计价基金以及第三方销售在内的资本循环平台，推进其中国资产公司所持资产的货币化。同时，公司也在为其中国资产公司寻求更长期的战略路径。

与此同时，在市场不确定性中，凯德投资继续其资本募集、部署和循环活动，在1月1日至11月3日期间，通过其上市和私募基金共募集了约43亿新元的股权资本。

同期，该集团部署了约96亿新元，并剥离了价值57亿新元的资产。

其上市基金的交易活动同比增长超过一倍，达到107亿新元，其中包括72亿新元的投资和35亿新元的资产剥离。

投资范围涵盖商业地产、商业园、物流、生活和数字基础设施资产，而资产剥离则专注于成熟和非核心物业。

在其私募基金业务方面，该集团通过商业、生活和信贷策略募集了约20亿新元，而去年同期为21亿新元。

公司还推出了其第三只亚太房地产信贷基金 ACP III，并在香港建立了一个学生住宿平台，其种子项目是位于上环的一个改造项目，将提供约1200个床位。

与此同时，截至9月底，该集团的净负债率为0.46倍，而2025年底为0.43倍。

其隐含借贷成本从3.9%降至年化3.5%，而九个月的经营性现金流从去年同期的6.46亿新元增至7.21亿新元。

凯德投资股价周二收盘报2.38新元，与前一交易日持平。