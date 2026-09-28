城市发展加大私募基金投入，将为基金管理业务聘请专属总裁

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这家房地产巨头寻求在2029财年之前，将其资产管理规模翻倍至100亿新元

【新加坡】 城市发展有限公司 (City Developments Ltd, 简称CDL) 正在重新发力私募基金领域，计划聘请专属的首席执行官和管理团队，力求在2029财年之前将其资产管理规模 (AUM) 翻倍至100亿新元。

此举标志着这家房地产巨头在发展基金管理业务方面做出了更集中的努力。此前，该公司于2018年设定了到2023年将基金管理资产规模增至50亿美元的目标，但在持续的高利率环境和充满挑战的募资条件下，该目标未能实现。

集团总裁 Sherman Kwek 在周一（9月28日）的简报会上表示：「我们过去有些摇摆不定。」他同时公布了城市发展的新三年增长战略。

基金管理将成为城市发展资本模式中一个更重要的组成部分，涵盖新的和现有的上市房地产投资信托基金 (Reit) 平台，以及通过基金、合伙业务和合资企业扩大的私人资本平台。

公司将成立一个专属的基金管理实体，并设立投资委员会和领导团队，「直接负责」资产管理规模增长、费用收入、损益以及投资者回报。

该集团指出，城市发展在房地产开发、资产管理和酒店业等核心领域的现有能力，将提供一个专有的项目渠道。这些项目可以利用城市发展自身的投资组合或新收购的资产作为种子资产，并通过第三方资本来扩大规模。

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在城市发展价值60亿新元的资产剥离计划中，部分指定资产可作为种子资产注入其管理的投资工具。不过 Kwek 强调，这并不适用于所有待处置资产。此外，其价值37亿新元的居住类资产组合也可能为基金提供另一来源的种子资产，尽管部分物业可能需要先进入稳定运营期。

当资本市场条件有利时，城市发展也对设立新的房地产投资信托基金持开放态度，同时寻求加强其现有的上市平台——城市发展酒店信托 (CDL Hospitality Trusts) 和 IReit Global。Kwek 补充说，该集团打算成为这些投资工具更积极的发起人。

截至6月30日，城市发展目前的资产管理规模约为50亿新元，其中包括城市发展酒店信托旗下的35亿新元、IReit Global 旗下的12亿新元，以及按应占份额计算的3亿新元私募基金。公司的目标是到2029财年，其上市和私人平台的总资产管理规模达到100亿新元。

Kwek 表示，他希望城市发展能更早实现这一目标。

城市发展目前的资产负债表上约有360亿新元的资产。

Kwek 说：「我们永远不会成为轻资产公司；这不是我们的基因。」但他表示，城市发展需要「让我们公司的部分业务变得更轻、更灵活」。

他补充说：「基金管理以及强有力的资本循环，是我们实现这一目标的关键途径。通过做好基金管理，将确保更高的资本效率，增加我们与费用相关的经常性收益，并为我们带来更高的股本回报率。」

该集团可以通过将其投资组合中的自有资产或新收购的资产作为种子资产注入其管理的投资工具中，从而发起交易。

Kwek 指出，对于任何由城市发展设立和管理的私募股权基金，他「个人倾向于」该集团在有限合伙人资本中的占比不超过20%。

他说：「这样才算是真正的资产剥离。」他补充说，城市发展可以将投资银团化给第三方资本，从而释放资金，用于重新部署到更高收益的机会、派发股息或偿还债务中。