城市发展与丰地产联合出价5.424亿新元夺得百计路地段，容积率价每平方英尺1865新元

该价格比去年11月成交的纽顿地铁转换站旁地段的容积率每平方英尺1820新元高出2.5%。

根据市区重建局的资料，百计路地段可建造约315个私人住宅单位。 制图：DAVID LI

[新加坡] 城市发展有限公司（CDL）与丰地产（Hong Realty）的合资公司，以5.424亿新元的最高标价，成功投得位于百计路的一幅99年租赁地契私人住宅地段。该地段距离纽顿地铁转换站仅几步之遥。

最高标价折合容积率每平方英尺1865.15新元。这比去年11月截止招标的纽顿地铁站旁武吉知马路地段近1820新元的容积率每平方英尺价格高出2.5%。

这两幅地段都是市区重建局（URA）去年公布的纽顿地区新社区发展计划的一部分。

最新的政府售地（GLS）招标活动是针对面积5万9347平方英尺的百计路地段，于周四（6月11日）截止，仅收到四份标书，而武吉知马路地段则吸引了八份标书。

本周早些时候，《商业时报》调查的房地产顾问预测百计路地段将收到三至八份标书，而最终收到的标书数量处于预测区间的低端。然而，最高标价超出了顾问们预测的容积率每平方英尺1600至1850新元。

城市发展与丰地产按80:20比例成立的合资公司计划开发一座39层高的住宅楼，提供约380个单位。

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这一单位数量远高于市区重建局在4月份推出该地段招标时所估计的315个。

城市发展集团首席执行官Sherman Kwek表示：“我们期待通过一个独特的住宅地标，塑造该地区下一阶段的转型。”

该集团表示，拟议中的项目将融入茂盛的绿植和公共空间，以提升城市宜居性。

“开发商渴望补充其日益枯竭的土地储备。” CBRE的TRICIA SONG

分析师认为，该财团的积极出价，表明其对市区重建局将纽顿地区改造为“充满活力的多功能城市村落”的计划抱有强烈信心。

约1865新元的容积率每平方英尺最高标价，比双威MCL和中建南洋置地（新加坡）联合提出的第二高价（约1720新元/容积率每平方英尺）高出8.4%。

第三高价为容积率每平方英尺1582.69新元，来自中国海外发展有限公司的一家子公司。

来自Intrepid Investments和TID Residential合资公司的最低出价约为容积率每平方英尺1580新元。

值得注意的是，最高和最低出价之间存在显著差距，而这两个出价都来自丰隆集团的成员公司。

Mogul.sg首席研究官Nicholas Mak表示，武吉知马路和百计路地段的“激进”最高标价表明，“ 开发商对高端公寓价格的上涨趋势非常有信心”。

房地产顾问估计，该地段公寓的平均推出价格将在每平方英尺3400新元至3900新元之间。

ERA新加坡首席执行官Marcus Chu表示，百计路地段为开发商提供了“以一个合适的规模进入核心中区（CCR）市场的机会”。

“养精蓄锐”

Mak表示，与武吉知马路地段相比，最新地段收到的标书数量较少，这可能反映出一些开发商正在“为其他资产收购养精蓄锐”。

位于River Valley Green的一幅地段的政府招标将于6月18日截止。

莱坊新加坡研究部主管Leonard Tay说：“开发商并非不加选择地追逐每一个机会，而是审慎地选择他们青睐的地块。”

百计路地段靠近英华学校(附小)、圣若瑟书院附小、新加坡女子学校（小学）、立化小学、圣玛格烈小学和华苑小学。

PropNex研究与内容主管Wong Siew Ying指出，该地段集多种优势于一身，包括中心位置、地铁连通性，以及邻近乌节路和纽顿熟食中心的设施。附近的诺维娜医疗区提供医疗保健服务，距离纽顿仅一个地铁站之遥。

位于核心中区（CCR）的百计路地段附近，近期没有新的99年租赁地契公寓项目推出。

一些分析师指出，自去年以来，在核心中区的乌节路地区或其周边推出的99年地契项目可作为销售参考，例如乌节大道的UpperHouse，以及位于大世界地铁站门口的River Green和River Modern。

市区重建局Realis于6月10日下载的2026年新销售数据显示，正在乌节大道地铁站旁兴建的UpperHouse项目，自年初以来已成交19个单位，平均价格为每平方英尺3554新元。

同期，River Green售出了11个单位，平均价格为每平方英尺3488新元。这两个项目都是在去年推出的。

根据市区重建局6月10日的数据，今年早些时候推出的River Modern项目已售出423个单位，平均价格为每平方英尺3278新元。

合登亚洲首席执行官Mark Yip强调，核心中区地段在政府售地招标中收到的平均标书数量，已从2024年平均每幅地段三份，增加到2025年1月至2026年5月期间的平均每幅地段5.7份。他补充说：“开发商的这种浓厚兴趣，归因于2025年和2026年核心中区项目的强劲销售。”

“渴望补充日益枯竭的土地储备”

同样，CBRE新加坡和东南亚研究主管Tricia Song指出，去年在各自的推出周末，River Green和Skye at Holland项目销售火爆，分别有88%和99%的单位被抢购一空。

今年，River Modern项目90%的单位和Newport Residences项目57%的单位在各自的推出周末找到了买家。

Song补充道：“开发商渴望补充其日益枯竭的土地储备，并可能为获得他们认为有吸引力的地段而提出更具竞争力的报价。”

百计路地段的成功夺标者将必须为行人建造通往纽顿地铁站的有盖连接通道。

中标者还被要求修建百计路的拟议延伸段、迁移史各士路（Scotts Road）现有的一个巴士站，并拓宽安东尼路（Anthony Road）的一部分。合登的Yip指出：“所有这些都将增加开发成本，尤其是在沥青价格大幅上涨的情况下。”

百计路地段是在纽顿新社区推出的第二个政府售地地段。市区重建局计划在未来10至15年内，在纽顿圈（Newton Circus）、史各士路和蒙克山（Monk's Hill）周边逐步推出约5000个新的私人住宅单位。