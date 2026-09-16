城市发展有限公司将推出裕廊湖区项目 Lucerne Grand，570个单位售价150万新元起

该综合发展项目直接衔接湖畔地铁站

Lucerne Grand 将于10月推出，预览活动从9月18日开始。 图片来源：CDL

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 城市发展有限公司 (CDL) 将于周五（9月18日）为其10月推出的570个单位的 Lucerne Grand 公寓项目举行预览，该裕廊湖项目的定价介于每平方英尺2250新元至2420新元之间。

这个99年租赁地契项目直接衔接湖畔地铁站，提供两卧、三卧和四卧单位。其中最小的两卧单位面积为624平方英尺（sq ft），售价从150万新元起，约合每平方英尺2401新元。

三卧单位面积为883平方英尺，售价从199万新元起，约合每平方英尺2251新元；四卧单位起售价为279万新元，面积为1152平方英尺，约合每平方英尺2420新元，最大面积可达1432平方英尺。

城市发展有限公司 于2025年6月以6.08亿新元的价格，在政府土地出售计划下购得该地块，价格相当于容积率每平方英尺1132新元，击败了其他五个竞标者。

Lucerne Grand 项目设计为五栋17层高的住宅楼，以及一个包含超市、餐饮店和商店的地面商业部分，预计将于2031年12月7日前实现空置接收。

在这570个单位中，约39%（222个单位）为两卧单位，另有44%（253个单位）为三卧单位，其余95个为四卧单位。

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该项目是裕廊湖区即将推出的几个新公寓之一，其他项目包括2024年推出的拥有440个单位的 Sora，以及2023年首次开盘、分别拥有368个单位和306个单位的 J’den 和 LakeGarden Residences。

距离项目两个地铁站之遥的是即将到来的新商业区的第一阶段。这块占地3.72公顷的“白色地段”靠近裕廊东地铁转换站，目前已启动招标，并将于11月截止。

该地块预计将提供约83200平方米（sq m）的商业空间（包括办公和零售用途）、1200个新私人住宅单位以及高达24000平方米的服务式公寓。

Lucerne Grand 的销售预订将于10月3日开始。