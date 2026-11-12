城市发展警告下半年业绩将‘显著疲软’后，股价跌至一年新低

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资产出售延迟、外汇损失和潜在减值拖累前景展望

城市发展表示，原定于2026财年剩余时间进行的某些资本再循环交易，预计将推迟至2027财年完成。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 房地产集团城市发展有限公司 (City Developments Ltd, 简称CDL) 警告称，预计2026财年下半年财务业绩将“显著疲软”。此消息发布一天后，其 股价 于周四（11月12日）跌至一年新低。

该集团将其预测归因于资本再循环交易延迟、不利的外汇波动以及潜在的房地产减值。

周四上午9点04分，CDL股价下跌10.1%，触及一年新低6.40新元。该股随后收复部分失地，收盘报6.64新元，当日下跌6.7%。

根据ShareInvestor的数据，当日没有已婚交易记录。

CDL在周三的更新中表示，在持续的通胀压力和高利率背景下，原定于2026财年剩余时间进行的某些资本再循环交易，预计将推迟至2027财年完成。

这与2025年下半年的情况形成对比，当时该集团在同年9月通过剥离South Beach Consortium获得了4.731亿新元的资本再循环收益。

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2026年下半年业绩预期疲软的另一个原因是受不利的外汇波动影响，特别是自7月以来韩元兑新加坡元的升值。

CDL表示，这些货币波动导致其韩国子公司一笔以新元计价的公司间应收贷款产生了重大外汇损失。

该集团也正在对其房地产投资组合进行估值，这可能会导致减值损失。

截至9月30日，CDL在中国的写字楼投资组合继续面临严峻的市场挑战。该集团表示，正在“积极寻求资产剥离计划”和“符合其资本再循环优先事项的优化机会”。

去杠杆化仍是优先事项

在前景展望疲软的背景下，CDL正寻求将其净负债率从截至9月30日的75%降至2029财年的约55%。

根据其9月公布的GET+战略路线图，该集团的目标是在2029财年前完成60亿新元的资产剥离，以实现内在价值，并从成熟、非核心或表现不佳的资产中回收资本。

所得款项将用于加强资产负债表和减少债务，同时为选择性再投资提供灵活性。

截至9月30日，CDL的利息覆盖率为2.7倍。集团拥有21亿新元的现金国库，其流动性状况由48亿新元的现金和可用承诺信贷额度所支持。

该集团表示：“集团履行其近期债务义务的能力不存在重大问题。”

与此同时，CDL在新加坡的房地产业务在第三季度继续录得销售额。

该集团及其合资伙伴在第三季度售出124套住宅单位，总价值3.226亿新元，而去年同期售出88套，价值3.132亿新元。由于本季度没有新项目推出，销售主要来自现有项目。

截至9月30日，其新加坡写字楼投资组合的承诺入住率为97.4%，零售投资组合的承诺入住率为97.1%。

在2026年前九个月，该集团的全球酒店业务每间可用客房收入同比增长6.4%，达到175.20新元。

CDL表示，全球经营环境依然“充满挑战”，并指出地缘政治不确定性加剧、金融市场波动以及不断变化的宏观经济状况。

该集团补充说，在应对这些不利因素的同时，将专注于维持其核心业务的运营势头。