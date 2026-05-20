CDL第一季度新加坡房地产销售额降至6亿零960万新元，全球酒店RevPAR上升4.3%

截至3月31日的三个月内，该集团及其合资伙伴共售出242个单位。

CDL维持21亿新元的现金储备，并拥有43亿新元的现金和未提取的承诺信贷额度作为支持。 照片：《商业时报》资料图

[新加坡] 城市发展有限公司（City Developments Ltd, 简称CDL）公布其第一季度新加坡房地产销售额有所下降，而其全球酒店业务的每间可用客房收入（RevPAR）则录得增长。

在截至3月31日的三个月里，该集团及其合资伙伴共售出242个单位，总销售额为6亿零960万新元。

相比之下，去年同期售出了795个单位，销售额达19亿新元。

该发展商在周三（5月20日）的业务更新报告中表示，销售主要得益于1月份推出的拥有246个单位的永久地契项目 Newport Residences。

报告指出，相比之下，其2025年第一季度的表现则受益于规模更大的、拥有777个单位的 The Orie 项目的推出。

Newport Residences 的平均售价约为每平方英尺3200新元。至今，该项目已售出192个单位，占总数的78%。

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今年2月，CDL通过一家合资公司以7亿零930万新元的价格，成功竞得一幅位于丹戎禺路（Tanjong Rhu Road）的政府土地出售地块，价格相当于容积率每平方英尺1455新元。

该集团最新季度的酒店业务全球每间可用客房收入（RevPAR）增长了4.3%，从去年同期的138.80新元增至144.80新元。报告称，这主要得益于澳大拉西亚（增长17.7%）、新加坡（增长7.5%）、欧洲（增长4.7%）和纽约（增长4%）市场的RevPAR增长。

截至3月31日，计入投资性房地产的公允价值和丹戎禺（Tanjong Rhu）地块的收购后，CDL的净负债率为72%。其利息覆盖率为2.7倍。

公司维持了21亿新元的“强劲”现金储备，并拥有43亿新元的现金和未提取的承诺信贷额度作为支持。

CDL指出：“尽管面临持续的地缘政治不确定性，例如中东冲突、不断演变的贸易政策、通胀压力和能源成本，但本集团依然保持着韧性。”

“尽管全球宏观经济逆风可能导致市场情绪趋于谨慎，但本集团多元化的投资组合依然保持健康和稳定。”

在该业务更新发布前， CDL 的股价于周三收盘时下跌1.8%，即0.15新元，至8.07新元。