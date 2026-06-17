Centurion斥资25万澳元收购珀斯第二个学生公寓项目25%股权
该项目预计将于2027年第二季度竣工
- The Fairway开发项目是Centurion不断增长的学生公寓项目储备的一部分。 图片来源：DMG ARCHITECTURE
本文由AI辅助翻译
[新加坡] Centurion Corporation 于周三（6月17日）宣布，已斥资25万澳元（约合22万5475新元），收购了位于珀斯的一个专门建造的学生公寓（Purpose-Built Student Accommodation，简称PBSA）开发项目25%的股权。
该物业位于Crawley的Fairway 55-57号，计划建造约182间单人套房。
该项目紧邻西澳大学（University of Western Australia）的Crawley校区，Broadway Fair购物中心距离项目约250米，商店和餐馆均在步行距离之内。
该地块目前正在开发中，预计将于2027年第二季度竣工。
竣工后，该物业将以集团旗下的Epiisod学生公寓品牌运营，并由Centurion负责管理。
该物业剩余75%的分享计划由Centurion Properties Australia Investments持有，该公司是集团控股股东的全资子公司。
这是Centurion在该市的第二笔投资，此前该公司于去年12月收购了一个位于Stirling Highway、拥有472个床位的PBSA开发项目的股份。
Centurion首席执行官Kong Chee Min表示，该开发项目是公司不断扩大的学生公寓项目储备的一部分，预计将在2027年至2028年期间逐步提供约2198个新床位。
Centurion指出，澳大利亚的PBSA行业拥有“强劲的基本面”支持，学生需求持续超过供应。
在此消息公布前，该公司股票周三收盘上涨1.3%，即0.002新元，报1.51新元。
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