The Business Times
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SINGAPORE PROPERTY

City Plaza 9.7亿新元集体出售招标截止后 业主进入私下洽谈

未收到正式出价；已提交意向书，洽谈仍在进行中

Chong Xin Wei

Chong Xin Wei

Published Tue, Oct 13, 2026 · 05:04 PM
    • City Plaza是一个永久地契项目，靠近巴耶利峇地铁站。
    • City Plaza是一个永久地契项目，靠近巴耶利峇地铁站。 照片：HUTTONS ASIA

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】City Plaza价值9.7亿新元的集体出售招标于周二（10月13日）截止，由于未收到正式出价，业主已进入为期10周的私下协议期。

    不过，营销代理Huttons Asia表示，已收到意向书（EOI），并正与有兴趣的各方进行洽谈。

    该公司补充说：“该项目现在将进入为期10周的私下协议期，让潜在买家有机会进一步评估该地块的投资和重建潜力，并协商收购事宜。”

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    Singapore commercial propertyCollective sale

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