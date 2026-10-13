SINGAPORE PROPERTY
City Plaza 9.7亿新元集体出售招标截止后 业主进入私下洽谈
未收到正式出价；已提交意向书，洽谈仍在进行中
- City Plaza是一个永久地契项目，靠近巴耶利峇地铁站。 照片：HUTTONS ASIA
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本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】City Plaza价值9.7亿新元的集体出售招标于周二（10月13日）截止，由于未收到正式出价，业主已进入为期10周的私下协议期。
不过，营销代理Huttons Asia表示，已收到意向书（EOI），并正与有兴趣的各方进行洽谈。
该公司补充说：“该项目现在将进入为期10周的私下协议期，让潜在买家有机会进一步评估该地块的投资和重建潜力，并协商收购事宜。”
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