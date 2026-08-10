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城市购物中心地段以9.7亿新元挂牌出售，或将重新规划为住宅用途

基于其目前的商业区划，收购该地段无需支付额外买家印花税 (ABSD)

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Chong Xin Wei

Chong Xin Wei

Published Mon, Aug 10, 2026 · 02:49 PM
    • 城市购物中心由城市发展有限公司 (City Developments Ltd) 于1970年代建造，包含66个公寓单位和384个分层零售单位。
    • 城市购物中心由城市发展有限公司 (City Developments Ltd) 于1970年代建造，包含66个公寓单位和384个分层零售单位。 照片：HUTTONS

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    【新加坡】城市购物中心 (City Plaza) 的业主已将这个位于芽笼的永久地契综合发展项目挂牌出售，指示价为9.7亿新元，这是该项目第三次尝试集体出售

    该项目的业主此前曾两次尝试集体出售。

    该项目在2018年首次尝试出售，当时保留价为10.5亿新元，获得了53%业主的同意，但未达到启动出售所需的80%门槛。2021年的第二次尝试将保留价降至9.7亿新元，获得了79.3%的支持率，与门槛仅一步之遥。

    根据2025年发展总蓝图，城市购物中心目前被划为商业用途，总容积率为3.0。

    营销代理Huttons在周一（8月10日）表示，该项目可被重新发展为以住宅为主、底层为商业用途的综合发展项目，但需获得必要的规划和法定批准。

    在与市区重建局 (URA) 及其他政府机构进行了约五个月的规划接洽后，项目方已于2026年7月9日从市区重建局获得一份规划征询意见。

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    规划征询申请是一种提案，允许建筑业主和开发商测试某个房地产项目的拟议土地用途、容积率或建筑高度。该文件有效期为六个月。

    土地增值费 (Land Betterment Charge, LBC)（若适用）的具体金额将取决于买方最终寻求的重新发展方案。

    Huttons Asia投资销售主管Terence Lian说：“根据我们的初步评估，指示性的土地增值费可能会有很大差异，具体取决于所选择的重新发展概念。”

    例如，对于完全的商业重建项目，土地增值费估计约为1500万新元；而对于底层为商业用途的住宅改造项目，该费用可能达到约1.58亿新元。

    Lian说：“这些数字仅为指示性数字，最终将取决于买方提议的发展计划、适用的土地增值费率以及相关部门在关键时刻的评估。”

    基于其目前的商业区划，收购该地段无需支付额外买家印花税 (Additional Buyer's Stamp Duty, ABSD)。

    Lian说，城市购物中心是巴耶利峇中心区内最后几个主要重建机会之一。

    他补充说，无需支付额外买家印花税，以及在公开招标前与当局进行的大量规划工作，“创造了一个在当今市场上越来越难以复制的、极具吸引力的投资提议”。

    城市购物中心占地约13,146平方米。它由城市发展有限公司 (City Developments Ltd) 于1970年代建造，包含450个单位——66个公寓单位和384个分层零售单位。该商场以其主要销售服装的批发店而闻名。

    该项目靠近巴耶利峇地铁站。它也面向Kinex购物中心——The Elegant Group于2025年9月以3.75亿新元从华业集团 (UOL) 手中收购了该商场——并且步行即可到达巴耶利峇中心 (Paya Lebar Quarter) 和新加坡邮政中心 (SingPost Centre)。

    与中国商人Zhao Zhichao有关联的The Elegant Group，也正在重新发展附近的丹戎加东购物中心 (Tanjong Katong Complex)。其投资组合包括金文泰广场 (The Clementi Mall)，该商场是其于去年12月以8.09亿新元从Cuscaden Peak手中收购的；此外还包括Grantral Mall @ Clementi、Grantral Mall @ 麦波申和樟城坊 (Changi City Point)。

    城市购物中心的招标将于10月13日截止。

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