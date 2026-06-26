Ohmyhome以1美元出售核心业务后，会否面临纳斯达克退市风险？专家解读

随着主要业务被出售且股价萎靡不振，其上市地位已引发质疑。

Ohmyhome股价于周四在美国收于0.64美元，跌破了纳斯达克1美元的最低股价要求。 图片来源：OHMYHOME

【新加坡】房地产门户网站Ohmyhome在进行了一次重大的企业重组，以仅1美元的价格出售其核心房地产经纪业务后，其纳斯达克上市地位可能面临质疑。

分析师表示，这家总部位于新加坡的公司剥离了其新加坡和马来西亚房地产业务的控股公司Ohmyhome (BVI) Limited，此举凸显了其严重的财务亏损。

一位要求匿名的行业专家表示，鉴于其商业模式，该公司在竞争激烈的新加坡房地产市场中经营颇具挑战。

他表示，作为一个免佣金平台，它必须达到相当大的交易量才能获得可观的收入。但这对Ohmyhome来说很困难，因为它要与PropertyGuru和99.co等在新加坡市场已具备规模和品牌知名度的大型企业竞争。

此外，在本地房地产生态系统中获得各房地产中介机构的支持也很困难，尤其对于一个标榜为“自己动手”（do-it-yourself）的平台而言。

该专家说：“消费者可能还没有准备好接受（这项服务），有些人觉得他们仍然需要房产经纪人（来帮助完成交易）。”

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“现金流失”

Aletheia Capital的消费者与互联网研究主管Nirgunan Tiruchelvam表示，因此Ohmyhome的运营开支“远超其收入”，其商业模式“从一开始就在烧钱”。

他补充说，这些情况导致这家房地产科技企业为其投资者提供的“喘息空间非常小”。

在5月31日出售完成之前，该上市公司无条件豁免了该子公司所欠的1900万新元债务。

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提交给美国证券交易委员会的文件也显示，截至3月31日，被剥离的部门严重亏损，在收入下降和持续运营亏损的情况下，其负债超出资产 约1480万美元 。

展望未来，该上市公司将停止所有传统的房地产经纪和物业管理服务，并严格作为一家数字营销公司运营。其核心房地产业务将由创始人姐妹Race Wong和Rhonda Wong继续私下运营。

退市担忧

剥离亏损的核心业务，可能不足以保住Ohmyhome在纳斯达克的上市地位。

该公司股价于周四在美国收于0.64美元，跌破了交易所1美元的最低股价要求。

而就在一年多前，即2025年3月，该公司刚进行了一次大规模的10股合1股的反向拆股，以期人为抬高股价并维持合规性。

随着其主要业务被出售且股价萎靡不振，该公司继续维持上市的可行性已受到质疑。

Tiruchelvam说：“我认为它（作为一家上市公司）继续在纳斯达克上市没有任何希望。如果你的商业模式无法持续，还不如直接退市。”

其他专家告诉《商业时报》（BT），对于一家面临财务挑战的公司而言，节省上市公司所需的合规和监管成本可能是一个明智的商业决定。