SINGAPORE PROPERTY

阻碍交易的两项反对意见已在听证会前撤回

【新加坡】《商业时报》获悉，高等法庭于周四（11月19日）批准了The Centrepoint后座地段的出售令，为星狮地产 (Frasers Property) 以3.919亿新元集体收购该地段开了绿灯。

这项裁决为星狮地产在交易完成后全面拥有后座地段铺平了道路，使其能够将其与已拥有的邻近资产一同重新发展这个位于乌节路的黄金地段。

这笔交易在8月份曾一度受阻。当时，由于两项反对出售的意见在调解过程中未被撤回，分层地契局 (Strata Titles Board) 发出了暂停令。随后，集体出售委员会向高等法庭申请批准。

这两项反对意见均在周四的听证会前被撤回。

Wee Swee Teow律师事务所代表业主进行此次集体出售，由房地产合伙人Alan Tan领导。向高等法庭提出的申请则由合伙人Hui Choon Wai负责。

星狮地产于2月27日以3.919亿新元的价格中标The Centrepoint后座地段，该价格比1月份推出市场时的4.18亿新元指导价低了约6.2%。此交易由第一太平戴维斯 (Savills Singapore) 促成。

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The Centrepoint由两部分组成：一个拥有永久地契的前座地段，以及一个拥有租赁地契的后座地段。

星狮地产拥有The Centrepoint前座地段的几乎全部业权（约96%），该地段包含151个零售单位。

在这次集体出售之前，该集团也拥有后座地段的部分业权。后座地段位于一个L形地块上，其99年租约还剩约52年，包含66个公寓单位和66个零售单位。据报道，星狮地产持有所有零售分层单位和八个公寓单位，合计占后座地段约52%的分层地段面积和约85%的分层份额价值。

更大规模的重新发展

此次收购是星狮地产的一项战略举措，旨在整合其对相邻地块的所有权，为一个位于乌节路黄金地段的更大规模重新发展项目铺路。

星狮地产拥有邻近的51 Cuppage Road，这是一栋通过连廊与The Centrepoint相连的10层办公楼。该集团还在8月份以1.75亿新元收购了The Centrepoint旁的Cuppage Terrace，并表示计划采取更协调的方式进行资产增值和创造长期价值。

该集团可能会合并这些地块，以利用市区重建局 (Urban Redevelopment Authority) 的战略发展激励计划。该计划通过提高土地利用强度，鼓励对关键区域的老旧物业进行重新发展。

Thomson View公寓价值8.1亿新元的集体出售也经历了类似的过程。在调解未能解决六名业主的反对意见后，分层地契局于2025年3月发出了暂停令。

同年7月，在所有六名业主撤回反对意见，并且出售委员会提交了一份补充宣誓书，回应了法官关于是否在规定时间内获得必要授权的提问后，高等法庭批准了该交易。

随后，华业集团 (UOL)、新加坡置地 (Singapore Land) 和凯德地产 (CapitaLand Development) 于今年10月在原Thomson View地段上推出了拥有1268个单位的公寓项目Thomson Reserve。

该项目在开盘周末以平均每平方英尺2900新元的价格售出1143个单位，占总单位数的90%以上，成为今年新加坡按开盘销量计算最畅销的新私人住宅项目。