价值约5亿新元的50间保留店屋组合交易正在洽谈中
据悉，8M Real Estate正洽谈收购这些位于Duxton和Tras Street等地区的房产
- 据称，该投资组合包括位于Duxton Road、毗邻Duxton Reserve酒店的一排七间店屋。 图片：商业时报资料
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【新加坡】一项关于新加坡约50间保留店屋资产组合的出售洽谈正在进行中，预计售价约为5亿新元。
这些店屋主要位于拥有99年租赁地契的地段，坐落于Duxton Road、Duxton Hill、Tras Street、Craig Road和Neil Road等地，均在丹戎巴葛保留区内。
据了解，大部分房产所在土地的剩余地契年限约为61或62年。位于Tras Street的那些店屋，其剩余租约约为67年。
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