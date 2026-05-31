资产管理公司转向“中国投资中国”策略，国内资本重塑中国房地产交易格局

丰树投资正与中国保险公司探索设立其首支人民币基金，而凯德集团则计划在未来数月推出第二支中国房地产投资信托基金 (C-Reit)，首次公开募股规模预计为48亿元人民币。

支持私募房地产投资信托基金 (Reits) 等举措的监管变化改善了优质资产的流动性，本地和外国投资者均已开始利用此类架构作为获取流动性的途径。 图片来源：商业时报资料图

【新加坡】在估值尚未恢复、外国资本对中国房地产经济持规避态度的情况下，资产管理公司正日益转向中国的国内资本市场，以进行资产回收、募集资金和寻求退出。

CBRE 亚太区研究部主管 Ada Choi 表示，国际基金管理公司正在设立人民币计价的房地产基金，从中国的机构投资者、保险公司、高净值个人和国有企业 (SOE) 募集资金。

她补充说：“这些人民币 (RMB) 基金专门用于在中国投资，而泛亚太和全球房地产基金则将中国排除在外，这实际上是将资本隔离成两个独立的资金池。”