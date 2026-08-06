滨海广场改造在即 DP Architects与PSB学院将迁出

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两家公司都将迁往新加坡邮政中心；PSB学院另租下大成地区的两处物业空间。

滨海广场购物中心是滨海广场综合项目的一部分，该项目还包括三家酒店。 照片：商业时报资料照片

【新加坡】随着滨海广场（Marina Square）部分改造计划的推进，至少有两家主要租户已启动搬迁计划，准备迁出该综合项目的购物中心。

DP Architects目前在滨海广场购物中心二楼租用约45,000平方英尺的办公空间，据称已在紧邻巴耶利峇地铁站的新加坡邮政中心（SingPost Centre）租下了一个面积相近的空间。

目前在滨海广场购物中心共租用约136,000平方英尺的PSB学院，则将迁往新加坡邮政中心以及由易商红木信托（ESR Reit）拥有、位于大成街（Tai Seng Street）29号和16号的两栋建筑。

这家私立教育机构本周早些时候宣布，将在上述三栋建筑内设立新校区，总面积超过220,000平方英尺。

新加坡邮政中心的租户变动

市场观察人士估计，其中约116,000平方英尺位于新加坡邮政中心。PSB学院租用的空间可能包括第10层和第11层的全部楼层，以及第9层的部分空间。

这部分空间是Visa目前在该14层建筑中所租用的192,000平方英尺面积的一部分。Visa即将迁往附近Paya Lebar Green的新办公地点。

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据称，Visa的租约将于2026年12月到期。其在新加坡邮政中心的现有租约还包括第7层和第8层的部分空间。

DP Architects和PSB学院预计都将在2027年上半年迁出滨海广场。

市场观察人士推测，由于PSB学院是教育机构，在滨海广场综合项目设想的改造计划之前，业主滨海中心控股（Marina Centre Holdings, 简称MCH）可能最先向其发出了提前终止租约的通知。

MCH由新加坡置地（Singapore Land Group, 简称SingLand）和华业集团（UOL Group）共同拥有。

到目前为止，滨海广场购物中心的零售租户似乎尚未收到业主的通知。

知名的零售租户包括Gain City、Daiso、Mothercare、Kiztopia、Pororo Park Singapore和海底捞（Haidilao）。

灵活办公空间运营商JustCo在购物中心三楼租用了约57,000平方英尺的空间。

滨海广场购物中心的净可出租面积约为800,000平方英尺，是滨海广场综合项目的一部分，该项目还包括三家酒店。该综合项目占地总面积约992,400平方英尺，拥有99年租赁地契，地契始于1980年9月9日。

新加坡置地及其母公司华业集团计划对滨海广场综合项目进行改造，增建三座新建筑。

这三座新建筑将包括一栋待售住宅楼、一栋服务式公寓，以及一栋集酒店、办公和表演艺术空间于一体的综合用途大楼。

这项拟议的再发展计划将利用市区重建局（Urban Redevelopment Authority）的战略发展激励计划（Strategic Development Incentive Scheme）下的激励措施。

市场观察人士预计，新加坡置地将在下周发布上半年业绩时，提供有关该项目的最新信息。

滨海广场购物中心和新加坡泛太平洋酒店（Pan Pacific Singapore）由MCH全资拥有，其中新加坡置地的子公司Singland Properties持有77.34%的股份，华业集团持有22.66%的股份。

华业集团拥有新加坡置地约50.35%的股份。

MCH与华业集团共同拥有滨海湾宾乐雅臻选酒店（Parkroyal Collection Marina Bay）。

该综合项目中的第三家酒店——新加坡文华东方酒店（Mandarin Oriental, Singapore）——则由MCH和Mandarin Oriental International各持一半股权。

滨海广场综合项目的部分改造计划预计将最大限度地减少对三家酒店运营的干扰。