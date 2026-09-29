东海岸路与实龙岗北景私人住宅地段推出市场销售
东海岸路地段可建85个单位，实龙岗地段可建235个单位
- 政府于周二（9月29日）推出两幅新的私人住宅地段供销售。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】市区重建局于周二（9月29日）推出两幅住宅地段供销售——一幅位于东海岸路，另一幅则位于实龙岗北景。
位于东海岸路的地段属于正选名单，可建造85个新的私人单位。实龙岗北景的地段可提供235个住宅单位，并通过备售名单推出。正选名单的地段会按计划如期推出，不受市场需求影响；而备售名单的地段只有在发展商出价并被政府接受后，才会进行招标。
东海岸路地段距离实乞纳地铁站不远，由一条明渠隔开的两块地组成。该地段由另外两条路——东海岸台（East Coast Terrace）和实乞纳路（Siglap Road）——所环绕，总占地面积仅为5503平方米，最大总建筑楼面（GFA）为8805平方米。
PropNex研究与内容主管Wong Siew Ying指出，这幅拥有99年租赁地契的地段是政府售地（GLS）计划下，近年来最小的私人住宅地块之一。这也是十年来，实乞纳地区推出的首个住宅政府售地地块。
分析师预计，由于地段面积较小，需求将具有选择性但保持稳健，尤其会吸引中小型发展商的兴趣。
Wong补充说，单位面积平均须达到至少100平方米，因为“该地段坐落于一个被确定存在交通问题的区域内”。
中标者也可以在其中一幅地块上发展长期住宿服务式公寓。此外，发展商可以选择在两幅地块上建造一个单一项目，或在每幅地块上分别建造两个独立项目。
在实龙岗方面，这幅备售名单地段占地8085.9平方米，最大总建筑楼面为20214平方米。它毗邻拥有613个单位的The Garden Residences项目。吉宝置业 (Keppel Land)与永泰 (Wing Tai)的合资公司于2017年8月以容积率每平方英尺965新元的价格收购了该项目地块。
市场观察人士预计，由于附近供应充足，该地段不会被勾出销售。
这包括近期在Chuan Grove批出的两幅政府售地地段，可提供超过1000个单位。 在备售名单上还有另一幅位于Chuan Grove的政府售地地块，将于10月推出，预计可提供约935个单位。
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