易于出租，难于出售：买家是否对新加坡的一居室公寓失去兴趣？

较低的入门价格和租金收益率支撑着需求，但退场前景取决于地点、户型和定价

面积较小的转售房地产价格普遍较低，让那些无力负担新项目或较大单位的买家更能负担得起。 照片：YEN MENG JIIN, BT

[新加坡] 一居室公寓单位通常被视为提供稳定收入的理想投资房地产，持续吸引着寻求以可负担价格进入私人住宅市场的租户和买家。但业内人士表示，希望出售的业主在转售市场面临着买家群体较小的现实。

或许是意识到买家概况正随着旨在抑制投资需求的更高印花税而改变，开发商开始在新项目中减少建造一居室单位。

值得注意的是，目前市场上的三个新项目：位于荷兰村的Amberwood、诺维娜的The Serra Residences，以及拥有1268个单位的大型项目Thomson Reserve，完全不提供一居室户型。