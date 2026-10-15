EL Development独家投标滨海花园巷地段，出价4.5亿新元，即每平方英尺容积率1243新元

这与2023年7月一幅类似地段的最高出价（每平方英尺容积率1402新元）形成对比

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 位于黄金地段滨海南区的一幅国有土地于周四（10月15日）招标截止时仅收到一份投标书。该地段可用于建造一个包含390个单位的住宅项目，投标方为EL Development，出价4.501亿新元，即每平方英尺容积率（psf ppr）1242.96新元。

市场反应冷淡，与另一幅滨海花园巷地段的情况形成鲜明对比，后者即是拥有937个单位的One Marina Gardens项目所在地。 该地段在2023年7月吸引了四份标书，并由Kingsford Group以每平方英尺容积率1402新元的最高价标得。

就在马路对面，一幅位于滨海花园弯（Marina Gardens Crescent）的白色地段于2024年4月截止招标时，仅收到由国浩房地产（GuocoLand）、丰隆集团（Hong Leong）和三井不动产（Mitsui Fudosan）组成的财团提出的唯一一份标书，出价为每平方英尺容积率984新元。该出价因“过低”而被当局拒绝，地段随后被列入备售名单。

在招标截止前，受访的市场观察人士曾预测，这幅位于黄金地段第1区的地块最多会吸引六方竞标。他们预计最高出价将在每平方英尺容积率1350新元至1500新元之间。

分析师指出，除了地处中央商业区、交通便利等优越位置外，这幅滨海花园巷地块的规模也“恰到好处”，是该区域迄今为止推出的三幅地块中最小的。

该地块占地6007.4平方米，最大总建筑面积为33642平方米。它被规划为住宅用途，一楼可设商业空间，其中包括约150平方米的零售空间。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

因此，该项目对发展商而言可能“相对容易管理”，且“销售风险较低”。

然而，分析师指出，该地区的住宅需求历来由外国买家和投资者推动，而他们仍然受到高昂的额外买家印花税的抑制。

一位顾问指出，滨海湾地区的同类项目转售表现也一直疲弱，一些单位甚至亏本出售。

例如，Marina One Residences在2025年全年录得30宗亏损交易。在2026年第二季度，滨海湾居（Marina Bay Residences）一个面积2379平方英尺的单位成为亏损最严重的交易之一，转手时亏损了19%，即140万新元。

与此同时，该地区有充足的空置土地供应，占地45公顷的新滨海南社区规划了超过1万个新住宅单位。