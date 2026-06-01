ESR与Mitsubishi Estate Asia合作，共同开发价值7亿澳元的西悉尼物流园区

这是双方在两年内的第二次合伙业务，旨在扩大其在澳大利亚需求旺盛的物流行业中的业务版图。

【新加坡】ESR已与Mitsubishi Estate Asia (MEA) 建立一项新的开发合伙业务，将在澳大利亚西悉尼的Huntingwood开发一个高端物流园区。

该交易价值约为7亿澳元（约合6.42亿新元）。

该项名为ESR Huntingwood开发合伙业务 (EHDP) 的项目将把这块占地18.3公顷的地块开发成一个高端、分阶段开发的物流园区。

施工计划于2026年下半年开始，预计从2027年下半年起陆续完工。

ESR在周一（6月1日）发布的新闻稿中表示，该园区将分三期交付，提供高达114,005平方米的现代化仓储空间。预计该园区将吸引寻求现代化、高效率设施且可直达M4高速公路和Great Western Highway的主要国内外客户。

EHDP是ESR与MEA在两年内的第二次合伙业务，此前的合作是于2024年成立的ESR Pakenham合伙业务。

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ESR补充说，此次最新的合作进一步加强了两家公司之间的关系，因为他们“将继续扩大在澳大利亚需求旺盛的物流行业中的业务版图”。

该合伙业务反映了客户对高端物流空间的持续需求。这一需求得到了ESR在澳大利亚和新西兰超过102亿澳元（截至2025年12月31日）的开发项目储备的支持。

ESR指出：“Huntingwood园区旨在满足这一需求，在供应有限的市场中提供大规模和高端的设施。”

Huntingwood物流园区位于西悉尼的战略要地，连接主要货运走廊，并邻近未来的西悉尼国际机场。

ESR指出，西悉尼核心工业区的空置率持续处于历史低位，可用的配套完善土地有限。

该公司补充道：“在人口增长、基础设施投资以及租户寻求靠近交通网络和劳动力池等因素的驱动下，市场对位置优越的开发地块的需求依然强劲。”

该合资项目推进了ESR的融资战略，支持其在核心增长市场加速扩大其开发项目储备。

ESR总裁Phil Pearce表示，这项合伙业务表明投资者对ESR的澳大利亚平台和开发能力持续抱有信心。

MEA澳大利亚业务负责人Yosuke Matsunaga指出：“Huntingwood项目具备了我们所寻求的一切要素：规模、地理位置，以及一个拥有良好业绩记录的开发合作伙伴。”