远东乌节斥资7900万美元收购伦敦地块，将改造为学生公寓

该项目还将包括一个独立的员工住宿区

远东乌节集团首席执行官 Alan Tang 表示：“伦敦仍然是英国最具吸引力且供应紧张的学生公寓市场之一。” 摄影：TAY CHU YI, 《商业时报》

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【新加坡】 远东乌节 (Far East Orchard) 斥资6000万英镑（约合7930万美元）收购一处伦敦物业，并计划将其重新开发为一个拥有444个床位的学生公寓以及一个独立的八单元员工住宿区。

该公司于周四（9月24日）表示，对 King’s Place 的收购是通过其持有多數股权的英国合资公司 Borough High Street Development 完成的。

这块永久地契地块的工程预计将于2029年完工，以便在2029/30学年开始前投入使用。

该公司表示，在庞大的本地和国际学生群体以及新开发项目限制的支撑下，伦敦的学生公寓市场持续面临结构性供需失衡。

远东乌节集团首席执行官 Alan Tang 表示：“伦敦仍然是英国最具吸引力且供应紧张的学生公寓市场之一。”

King’s Place 距离伦敦国王学院、伦敦政治经济学院、伦敦玛丽女王大学和帝国理工学院仅几步之遥。

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远东乌节指出，目前有一项正在进行的法庭诉讼，涉及卖方 LDC (Portfolio) 与第三方，该诉讼与拟议的开发项目有关。

该诉讼由地块邻近物业的业主对 LDC 提起，涉及拟议开发项目可能侵犯采光权的指控。预计该诉讼对集团的潜在影响并不重大。

这标志着远东英国学生公寓发展基金（Fesad）的第三次收购，也是其在伦敦的首个开发项目。此次收购充分利用了该基金的承诺资本，并将其开发投资组合扩展至伦敦、曼彻斯特和格拉斯哥，总共包括956个定制化学生公寓（PBSA）床位。

此次收购也使集团拥有和管理的定制化学生公寓床位总数超过6万个。

Fesad 基金由远东乌节全资管理，通过其全资子公司 Far East PBSA Venture I 持有 Borough High Street Development 公司 85% 的股份。

剩余股份由 Far East Orchard Investments (UK) 和和合 (Woh Hup) 的全资子公司 Aurum Investments 平分，各占7.5%。

项目完工后，King’s Place 将由远东乌节的子公司 Homes for Students 负责管理。