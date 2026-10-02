Far East Organization将于诺维娜推出The Serra Residences，起售价为每平方英尺3120新元
这个拥有133个单位的永久地契公寓将建于2010年收购的Bassein Road地段上
- 这个28层高的开发项目将坐落在一块面积为51,396平方英尺的永久地契地块上，靠近诺维娜的医疗保健和生活方式区。 插图：照片：FAR EAST ORGANIZATION
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】Far East Organization终于将在10月16日推出其拥有133个单位的The Serra Residences项目。这是一个永久地契项目，建于该公司16年前在诺维娜收购的地段上。 这个位于第11区的项目指导价从222万新元起，两卧室单位的起售价约为每平方英尺3120新元，面积从710平方英尺起。该公寓将提供两卧室至五卧室单位以及两个顶层公寓。
该项目占地近51,400平方英尺，由位于Bassein路7号和11号的两块地皮合并而成。Far East Organization于2010年以总计1.22亿新元的价格收购了这两块地皮。
曾坐落于Bassein路7号的Pastoral View公寓，由Far East Organization及其子公司Far East Orchard以合资方式集体收购。
2015年，Far East Orchard以3810万新元的价格将其30%的股份出售给其母公司。当时该公司表示，由于2011年底出台的降温措施导致市场放缓，开发该地块的计划已被搁置。
Far East Organization继续持有Pastoral View以获取租赁收入；而Bassein路11号则一直是一块空地。
开发商现在计划在Bassein路7号的地块上建造一座28层高的塔楼，并将相邻的地块用于建设配套设施。
Far East Organization销售与租赁部首席运营官Shaw Lay See表示，开发商看到了“一个在城市中创造稀有产品的机会”，将一个拥有133个单位的项目与“一个更大型开发项目才有的设施”相结合，例如一个50米长的泳池。
两卧室公寓的面积从710平方英尺起，三卧室公寓从764平方英尺起。四卧室单位的面积介于958平方英尺至1,528平方英尺之间，并将配备私人电梯；同样配备私人电梯的五卧室单位面积从1,755平方英尺起。两个顶层公寓的面积分别为2,648平方英尺和2,669平方英尺。
该项目预计将于2030年第四季度获得临时入伙准证。
The Serra Residences坐落于一个著名的医疗和医疗保健集群区，诺维娜健康城（HealthCity Novena）区域内有陈笃生医院（Tan Tock Seng Hospital）和其他私立医疗中心。
最近的地铁站是诺维娜站。
Huttons Asia指出，诺维娜地区已有约五年没有新的住宅项目推出了。
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