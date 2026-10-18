远东机构The Serra Residences开盘：首批单位售出不足四分之一，均价每平方英尺3460新元

Thomson Reserve在10月31日正式开盘前的预览周末，吸引了创纪录的11800名访客。

The Serra Residences位于Bassein Road的Pastoral View旧址及毗邻地段，该地块由远东机构在16年前收购。 照片：远东机构

【新加坡】开发商于周日（10月18日）表示，远东机构 (Far East Organization) 位于第11邮区黄金地段的公寓项目 The Serra Residences 在周末开盘。这个拥有133个单位的永久地契项目，在第一阶段推出的113个单位中售出了约22%。

在这栋28层高的开发项目中，开盘周末共售出25个单位。成交价格介于每平方英尺3123新元至4200新元，平均价格约为每平方英尺3460新元。

远东机构表示，约80%的需求来自为自住而购买的买家。其中，新加坡公民占买家的75%，其余为新加坡永久居民，包括来自澳大利亚、中国、菲律宾、台湾和英国的永久居民。

售出单位涵盖多种户型，起售价为220万新元。其中包括九个“两卧+书房”单位，两个三卧单位和七个四卧单位。另外六个是四卧和五卧的优质单位，以及一个位于顶层、面积为2669平方英尺的最大顶层公寓。

远东机构在一份声明中表示：「买家被该项目的永久地契身份，以及其由133户组成的私密社区与齐全公寓设施（包括一个50米长的泳池和一个网球场）的罕见组合所吸引。」

该开发商指出，此项目是诺维娜地区首个根据总建筑面积协调准则推出的新项目。并补充说，该地块距离几所知名学校不到1至2公里。

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The Serra Residences位于Bassein Road的Pastoral View旧址及毗邻地块，由远东机构于16年前收购。该项目坐落于诺维娜健康城 (HealthCity Novena) 的医疗和医疗保健集群中，陈笃生医院和其他私人医疗中心均汇集于此。最近的地铁站是诺维娜站。

远东机构表示，随着诺维娜健康城区域的不断扩大和即将建成的2 Moulmein Road生活服务产业群，投资者也可能看到该项目的长期租赁潜力。

它补充道：「中心地段的永久地契开发项目变得越来越稀有，The Serra Residences吸引了寻求低密度隐私、完善生活设施和多代资产保障的买家。」

该项目的预览活动于10月2日开始，销售预订则于10月16日开放。此次开盘结束了诺维娜地区新住宅项目长达约五年的沉寂期。

“偏高”的要价

分析师表示，该销售率反映了一个更具针对性的买家群体，因为该项目的价格固定金额和永久地契身份主要吸引了寻求更大家庭住宅和长期资产保值的买家。

博纳产业 (PropNex) 首席执行官 Kelvin Fong 称，售出25个单位是一个“不错的成绩”。他指出，项目中70%的单位是三卧或更大户型，这意味着买家群体“自然更具针对性”。

他补充说：「买家在进行大宗购买时普遍变得更加挑剔，而那些在此次开盘时决定购入单位的人，是买到了一种市场上罕见的产品。」

Fong 预计销量将持续增长。他指出，最近几宗政府土地出售招标在所有三个地区都以更高的价格成交，因此在这些地块上推出的新项目定价可能会更高。

ERA产业 (ERA) 首席执行官 Marcus Chu 表示，该项目可能会吸引广泛的买家。

他说：「家庭买家可能会青睐其较大的四卧和五卧住宅选择，再加上项目邻近多所知名教育机构，如圣若瑟书院附小、英华学校（巴克路和附小）、圣婴女子小学和中学以及宏文学校。」

合登亚洲 (Huttons Asia) 首席执行官 Mark Yip 表示，该项目的永久地契身份可能会吸引买家，因为这类项目非常稀缺。它们的供应依赖于开发商重建自己的永久地契土地或成功的集体出售。

自政府在2018年至2023年间提高额外买方印花税以来，成功的集体出售变得越来越罕见，导致核心中区 (CCR) 的新永久地契项目供应日益减少。其数量已从2019年的12个峰值下降到2026年的两个，其中之一便是 The Serra Residences。

然而，并非所有分析师都对定价持乐观态度。Mogul.sg 首席研究官 Nicholas Mak 表示，超过每平方英尺3250新元的要价对“一些买家来说似乎有些苛刻”。

他指出，过去12个月内，开发商在诺维娜地区售出的可比永久地契公寓单位的中位数价格为每平方英尺2741新元，例如 Sanctuary@Newton 和 32 Gilstead 项目中的单位。

Mak 表示：「在地缘政治紧张局势和利率上升的不利影响下，核心中区房地产销售放缓，是高端房地产买家日益谨慎的迹象。」

Thomson Reserve 预览

The Serra Residences 的开盘与 Thomson Reserve 的公众预览在同一个周末进行。Thomson Reserve 是一个拥有1268个单位的开发项目，它将是今年新加坡推出的最大型新私人住宅项目，也是2026年首个登场的单位数量超过1000个的项目。

Thomson Reserve 的开发商华业集团 (UOL Group) 和凯德地产 (CapitaLand Development) 表示，公众预览的第一个周末吸引了创纪录的人潮。该项目将于10月31日正式开盘。

两家公司的发言人表示：「Thomson Reserve 在公众预览的第一个周末就迎来了破纪录的11800名访客，远超 Parktown Residence 录得的10000名访客。」

他们将热烈反响归因于该项目“卓越的地理位置优势和 Thomson Reserve 独特的产品供应，以及周边地区有限的供应量”。