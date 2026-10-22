星狮地产信托与新加坡国家图书馆携手，在Causeway Point商场改造计划中将前影院空间改造为阅读中心

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资产提升计划预计于2027年第二季度启动，并于2029年底前完成

Causeway Point的HomePage项目是与新加坡国家图书馆与档案馆合作开发的。 图片来源：星狮地产信托

【新加坡】星狮地产信托 (Frasers Centrepoint Trust, FCT) 将对位于兀兰的Causeway Point商场进行改造，把其前影院空间改造为一个占地3万2000平方英尺的社区阅读中心。

这个名为“HomePage @ Causeway Point”的项目是与新加坡国家图书馆与档案馆 (National Library & Archives Board, NLB) 合作开发的，预计将于2028年开放。它将占据商场六楼和七楼的部分空间，接管之前由国泰影城 (Cathay Cineplexes) 使用的场地。

由于其母公司mm2 Asia因巨额财务亏损和不断增加的债务而进入债权人自愿清盘程序，国泰影城已于2025年撤出该商场。

HomePage项目是Causeway Point商场资产提升计划 (asset enhancement initiative, AEI) 的一部分。该计划定于2027年第二季度启动，并于2029年底前完成。

该阅读中心是在市区重建局的社区和体育设施计划 (Community/Sports Facilities Scheme, CSFS) 下开发的，NLB将支付服务费以覆盖运营成本。

星狮地产信托在回应《商业时报》（The Business Times）的询问时表示：“将社区和体育设施计划融入资产提升计划中，也为优化商场的商业空间分配提供了机会。” 该信托补充说，这将使得“收益更高的业态能够被战略性地部署在更具商业吸引力的楼层”。

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星狮地产信托表示，改造后的Causeway Point商场面积将从目前的约42万平方英尺扩大至超过42万5000平方英尺，店铺数量将从目前约230家增至近250家。

该信托补充说，资产提升计划仍处于规划和设计阶段，资本支出、投资回报和相关财务影响等细节尚未最终确定。

这个由NLB运营的设施将收藏新加坡规模最大的二手书公共藏书之一，同时也将展示新加坡文学及本土作家的作品。此外，该设施还将设有一个儿童游乐区和一个室内剧场。

美罗（Metro）“有意愿”留驻

与此同时，曾是Causeway Point主要租户的百货公司运营商美罗 (Metro) 在商场改造后可能会采用一种不同的零售模式。

星狮地产信托管理公司的总裁Richard Ng表示，该房地产投资信托 (Reit) 正在与美罗商讨潜在的模块化零售概念。当被问及美罗是否会继续留在该商场时，他回答说：“他们有意愿留下来。”他补充道：“我们确实看到了他们所带来的价值。”

星狮地产信托在其年报中指出，在2025财年，美罗是Causeway Point按总租金收入 (gross rental income, GRI) 计算的最大租户，占商场总租金收入的8.3%（包括倩碧 (Clinique) 在内）。

其他主要租户包括Courts和职总平价超市 (NTUC FairPrice)。

在2025财年，Causeway Point的总营收为9770万新元，同比增长2.8%，而净房地产收入则基本持平，为6990万新元。

星狮地产信托此次推行资产提升计划，旨在抓住新加坡北部地区的发展机遇。该地区计划兴建超过5万个新住宅单位，而兀兰区域中心预计将支持超过10万个就业岗位。

该商场与兀兰地铁站及巴士转换站直接相连，并且毗邻即将建成的柔佛-新加坡捷运系统 (Johor Bahru-Singapore Rapid Transit System Link)。

Richard Ng说：“Causeway Point已经存在很长时间了。我们上一次进行资产提升计划也是在很久以前，所以随着这个地区的发展，现在是进行更新换代的绝佳时机。我们需要做出改变，需要定制化一些东西，为该地区不断壮大的社区带来新鲜感和新事物。”