星狮地产信托下半年每单位派息增长2.6%，全年派息额创历史新高

下半年营收增长8.7%至2.23亿新元，高于此前的2.052亿新元

以4.67亿新元脱售白沙购物中心，为星狮地产信托创造了债务空间以循环利用所得资金。 照片来源：FRASERS PROPERTY

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【新加坡】星狮地产信托 (Frasers Centrepoint Trust, 简称FCT) 周四（10月22日）公布，截至9月30日的下半财年每单位派息 (DPU) 为0.06214新元，较去年同期的0.06059新元增长2.6%。

这使得全年每单位派息达到0.1235新元，创下历史新高。

下半年可派发收入增长3.3%至1.272亿新元，高于去年同期的1.231亿新元。

该半年营收增长8.7%至2.23亿新元，高于此前的2.052亿新元。

该半年期间的净房地产收入增长11.5%至1.609亿新元，高于去年同期的1.443亿新元。

营收和净房地产收入的增长，主要得益于2025年5月收购的纳福城南翼的贡献，以及大部分购物中心现行租金的上涨。

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全年来看，可派发收入同比增长8.2%至2.522亿新元。营收同比增长14.2%至4.449亿新元，而净房地产收入则同比增长15.7%至3.217亿新元。

星狮地产信托管理公司总裁Richard Ng表示，该信托2026财年的业绩得益于稳健的运营指标、资本循环策略以及资产提升计划 (AEI)。

他表示，以4.67亿新元脱售白沙购物中心为星狮地产信托创造了债务空间，可将部分所得资金再投资于Bayshore Drive地段的联合开发项目，这提供了新的增长动力和潜在的未来收购机会。

该信托也于9月完成了后港购物中心的提升工程，承诺入住率达99.7%，投资回报率约为8%。

Nex购物中心的资产提升计划第一阶段计划于2026年底完成，目前已实现98%的预租率。第二阶段将于2027年1月开始，预计2028年第一季度完工。

长堤坊的提升工程预计将于2027年第二季度开始。

截至9月30日，总杠杆率从6月30日的40.4%降至38.7%。在本财年结束后，使用脱售白沙购物中心的所得资金偿还借款后，杠杆率将为36.8%。

集团短期借款从4.04亿新元降至1.11亿新元。2026财年第四季度的平均借贷成本为3.1%，全年成本为3.2%，而2025财年为3.8%。截至9月底，利息覆盖率改善至4.37倍。

管理公司预计，新加坡的市郊零售市场将保持韧性，积极的供需动态将通过稳健的续租租金调整率和高承诺入住率，支撑每单位派息的内生性增长。

截至9月底，星狮地产信托的零售资产组合承诺入住率为99.7%，而2026财年的平均续租租金调整率为6.6%。客流量和租户销售额同比分别增长1.8%和1.3%。平均租用成本基本稳定在16.3%，为租金增长提供了空间。

Jefferies分析师Geraldine Wong和Wilson Ng预计，随着快捷交通系统 (RTS) 于2027年2月启用，新加坡零售业增长将在2027年放缓。

他们表示：“预计在RTS启用后，跨境零售额流失将增加3%至4%，这与SG60政府消费券的逐步取消相叠加。租户的总体销售额可能会继续放缓，但未来几年新零售供应的缺乏将提供支撑。”

因此，Jefferies预计较为疲软的零售环境和资产提升计划带来的干扰将抑制短期增长。

截至9月底，按净可出租面积计算，星狮地产信托的加权平均租约期限为1.8年；按总租金收入计算则为1.7年。

在2026财年，该信托为其购物中心引进了107个新品牌，包括韩国冰淇淋品牌Tofu G以及Setirom和2nd Street等时尚零售商。

星狮地产信托的下半年派息将于11月27日支付，股权登记截止日期为10月30日。

业绩公布后，截至上午10点58分，星狮地产信托的单位价格上涨1.5%或0.03新元，至2.09新元。