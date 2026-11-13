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First Reit以1420万新元脱售The Lentor Residence

销售对价低于1430万新元的公允价值

Vivien Ang

Vivien Ang

Published Fri, Nov 13, 2026 · 08:28 PM
    • The Lentor Residence物业是一栋五层楼高的疗养院，其服务包括24小时护理和物理治疗设施。
    • The Lentor Residence物业是一栋五层楼高的疗养院，其服务包括24小时护理和物理治疗设施。 图片来源：FACEBOOK

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】First Reit宣布以1420万新元脱售位于Lentor Avenue 51号的疗养院The Lentor Residence。

    该房地产投资信托（Reit）的管理人于周五（11月13日）向交易所提交的文件中表示，此次销售对价低于该物业截至2025年12月31日评估的1430万新元公允价值。

    The Lentor Residence物业是一栋五层楼高的疗养院，其服务包括24小时护理和物理治疗设施。

    管理人表示，此次出售符合其优化该信托投资组合的持续努力。

    “此次出售预计将增强First Reit的现金状况和财务灵活性，产生约1394万新元的净收益。”管理人补充道。

    若此次脱售于2025年1月1日完成，First Reit的2025财年备考净房地产收入将减少160万新元；其每单位派息则将下降0.08新元。

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    此次出售预计将于2027年6月前完成。

    管理人执行董事兼首席执行官Victor Tan表示：“鉴于The Lentor Residence物业的现有租约将于2027年6月到期，此次出售为我们提供了一个从成熟资产中实现价值、并支持进行中战略评估的机会。”

    在该消息公布前，First Reit的单位价格周五收盘下跌0.6%，报0.174新元。

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