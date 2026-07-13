避险需求激增：整体市场降温，新公民与永久居民成新加坡豪宅销售主力

上半年，核心中区优质住宅销量同比增长近25%

【新加坡】2026年上半年，豪宅销售额攀升至四年来的新高，与整体私人住宅市场的放缓趋势背道而驰。

市场观察人士表示，在全球宏观经济不确定的背景下，富裕投资者寻求优质资产作为避风港，加上新公民和永久居民的兴趣日益浓厚，共同推动了售价在500万新元及以上的高端市场销售。

根据Realion（OrangeTee & ETC）研究部门的数据，2026年上半年，黄金地段的核心中区（Core Central Region, CCR）的豪宅交易持续加速，共有353套售价在500万新元或以上的有地和非有地住宅售出。

该数据不包括涉及多个单位的批量交易，与去年同期的283宗交易相比增长了24.7%，比2024年上半年的228个单位高出54.8%。

Knight Frank Singapore的分析显示，2026年上半年，大型优质非有地住宅的销量总计为128套，总销售额达11亿新元。

Knight Frank的报告指出：“尽管这比2025年下半年减少了8宗交易，但平均单位价格上涨了8.3%，达到每平方英尺2689新元。”

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该公司分析了面积至少为2500平方英尺（sq ft）且位于第1、2、4、9、10和11区的公寓销售情况，这些区域涵盖中央商业区（CBD）、乌节路、圣淘沙、武吉知马和汤申等黄金地段。

Knight Frank Singapore住宅与私人办公室主管Nicholas Keong表示：“新加坡的避险天堂地位为获得公民身份和永久居留权的人士带来了确定性，促使其中一些人从业主租赁转向购房自住。”

Keong补充说，房地产经纪也接到了更多来自海外的新加坡公民和永久居民的咨询，他们希望在新加坡购置房产以保值。

市场兴趣的上升正值整体私人住宅市场疲软之际。2026年上半年，整体私人住宅销量（不包括执行共管公寓）从2025年上半年的12328套下降了12%，至10909套。

价格方面也出现了类似的分化——政府于7月1日发布的预估数据显示，虽然2026年第二季度整体住宅价格上涨了0.5%，但核心中区（CCR）的公寓价格上涨了2%，而其余的中区（RCR）的价格下跌了1.4%，中央区以外的郊区价格则微跌0.2%。

随着更多核心中区（CCR）新项目的推出，售价在500万新元及以上的新豪宅销量有所上升。2026年上半年，该价格区间的新房销量从去年同期的41套增至73套，增幅达78%。

转售市场的增长速度较慢，交易量从239套增至277套，增幅为15.9%。

Realion指出，按季度比较，核心中区（CCR）售价达到或超过500万新元基准的交易量从第一季度的191宗降至2026年第二季度的162宗。然而，第二季度的表现仍被视为强劲，因为其交易量高于过去三年137套的季度平均水平。

该机构进一步观察到，在2026年第一季度，中东战争爆发期间，交易量达到了14个季度以来的新高。

在售价超过500万新元区间的公寓中，第9区的新项目River Modern销量最高，上半年在该价格范围内售出了44套。

买家们也积极购入The Draycott（11套，售价介于540万至710万新元）、Goodwood Residence（8套，成交价介于510万至880万新元）和Leedon Residence（9套，售价介于590万至1630万新元）的单位。

Huttons Asia首席执行官Mark Yip指出，尽管在2023年4月的降温措施后，外国买家的参与度降至历史低点，但2025年核心中区（CCR）的新私人住宅需求整体上已大幅反弹，“价格已成为新的催化剂”。

根据Huttons的研究，在2015年至2022年期间，外国人平均占新房购买量的17%。

在政府于2023年4月将外国买家需支付的额外买方印花税提高到60%后，这一比例在2024年骤降至10.7%，并在2026年至今进一步降至4.7%。

尽管外国买家撤出，但核心中区（CCR）的新公寓销量仍从2024年的378套猛增五倍，在2025年达到1916套。

Huttons Asia数据分析高级总监Lee Sze Teck表示：“这表明核心中区（CCR）市场可能正在经历结构性转变，本地买家正逐渐填补外国买家留下的空白。”

他说，随着核心中区（CCR）和其余的中区（RCR）住宅的中位数价格差距在2025年缩小至仅10.1%——与2024年的21.5%相比几乎减半，黄金地段实际上已成为“新加坡买家一个更易于负担的升级选择”。

Lee补充道，与此同时，另一个不同的买家群体可能正在“适度调整住房规模”，即私人产业（Private Property）的业主“根据生活服务产业群（Lifestyle）需求、地点偏好和成本考量来调整他们的住房选择”。

与此同时，根据Realion的数据，在售价1000万新元及以上的超豪华公寓市场，2026年第二季度的销量跃升至15个季度以来的高点。

约有23个单位易手，不包括涉及多个单位的批量交易。这一数字超过了2026年第一季度售出的16套和2025年第二季度售出的14套。

其中，6套为新房销售，其余17套为转售。新售单位包括21 Anderson和Skywaters Residences各两套，以及32 Gilstead和Park Nova各一套。

Knight Frank的数据显示，今年上半年，最大的优质非有地住宅交易是位于Paterson Hill的The Marq项目中的一个6232平方英尺的单位。该单位于1月份以3700万新元成交，即每平方英尺5937新元。

其他大额交易包括圣淘沙湾Seven Palms Sentosa Cove的一个单位以2390万新元售出，以及Nassim Park Residences的一个单位以2300万新元成交。