星狮地产以1.75亿新元收购乌节路地区的Cuppage Terrace

该资产位于星狮地产在乌节路的旗舰物业先锋中心 (The Centrepoint) 旁

Cuppage Terrace 由17栋受保留的店屋组成，内有餐饮店和夜生活场所。 图片来源：海峡时报

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【新加坡】星狮地产 (Frasers Property) 已同意以1.75亿新元的物业价值，收购位于乌节路地区的Cuppage Terrace——一个由17栋受保留店屋组成的建筑群。

星狮地产在周一（8月31日）的一份声明中表示，该资产是一个“独具特色的生活服务产业群聚集区”，拥有峇峇娘惹风格的店屋和“充满活力的餐饮、娱乐和夜生活场所”。

Cuppage Terrace的总建筑面积为34,678平方英尺（不包括户外餐饮区），其99年租约尚余62年。它毗邻星狮地产在乌节路的旗舰资产——先锋中心 (The Centrepoint)。

在此次收购之前，星狮地产于今年2月成功通过集体出售招标，以3.919亿新元购得先锋中心的租赁地契后方地块。

星狮地产是先锋中心永久地契前方地块的主要股东，按分层地段面积计算，拥有96%的零售单位。此外，它还全资拥有与先锋中心直接相连的10层办公楼——Cuppage路51号。

通过将Cuppage Terrace纳入其投资组合，星狮地产希望采取更协同的方式来进行资产增值和创造长期价值。

星狮地产新加坡首席执行官Soon Su Lin表示，此举“使我们能够释放毗邻地块间的协同效应，并更好地定位我们的物业，为乌节路正在进行的转型做出贡献”。

该公司将继续探索长期机会，以提升其乌节路资产，这与振兴该购物区的努力相一致。

星狮地产股价周一收于1.02新元，上涨0.01新元，涨幅为1%。