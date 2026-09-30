星狮地产与Mitsubishi Estate将重新开发Valley Point和Frasers Suites Singapore
项目规划建造高端住宅、服务式公寓以及餐饮、零售和生活服务产业群门店
- 在Frasers Suites Singapore和Valley Point的重建项目中，星狮地产将持有51%的股份，Mitsubishi Estate则持有剩余的49%股份。 图片来源：星狮地产
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 星狮地产 (Frasers Property) 与Mitsubishi Estate于周三（9月30日）宣布，将联合重新开发位于里峇峇利路 (River Valley Road) 的Valley Point和Frasers Suites Singapore，将其打造成一个拥有永久地契的综合性开发项目。
该开发项目将包括407个豪华住宅单位和空中别墅、184个Frasers Suites服务式公寓单位，以及餐饮、零售和生活服务产业群门店。
两家公司已成立一家合资企业来进行此项重建，其中星狮地产持有51%的股份，Mitsubishi Estate则持有剩余的49%股份。
Mitsubishi Estate Asia董事总经理Kato Shinya表示：「我们的目标是打造一个地标性项目，在未来几年提升新加坡河区域的价值。为此，我们将结合双方的互补优势和对高品质空间营造的共同愿景。」
该项目预计于2027年推出，并于2031年竣工，其最大许可总建筑面积为54,309平方米。
作为零售和办公楼宇的Valley Point以及服务式公寓Frasers Suites Singapore预计将于2027年3月31日停止运营。
Asean Intelligence
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星狮地产新加坡首席执行官Soon Su Lin表示：「将Valley Point和Frasers Suites Singapore重新开发为综合性项目，反映了我们的长远愿景，即充分释放集团位于新加坡河沿岸这一黄金地段历史资产的最高和最佳价值。」
星狮地产的股价周三收盘报0.97新元，保持不变。
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