该集团旨在发展其工业与物流平台，同时保持“投资者、开发者和运营商”的定位

星狮地产集团首席执行官 Panote Sirivadhanabhakdi（右二）表示，该集团的工业与物流平台资产占集团总资产的近40%。 照片：星狮地产

【新加坡】 星狮地产 (Frasers Property) 正寻求引入更多资本合作伙伴并对旧有物业进行再开发，旨在盘活其资产负债表上价值177亿新元的非房地产投资信托（Reit）物业资产，同时将资本投向其具备成熟专业知识的领域。

该集团正加强对工业与物流领域的关注，该平台的管理资产规模（AUM）达161亿新元，并重组其酒店业务，以建立轻资产管理和以收费为基础的收入来源。

在截至9月30日的财年中，该集团释放了约41亿新元的资本，其净负债权益比从一年前的89.2%降至77.3%。

在周一（11月16日）的媒体吹风会上，集团首席执行官 Panote Sirivadhanabhakdi 表示，该集团将继续进行资产循环，但不会为了达成目标而仓促出售资产。

他说：“我们有动力尽可能多地进行资产循环，”但他补充说，相关决策将取决于市场状况、资产价值以及集团在整个周期中提升资产运营价值的能力。

Panote 表示，其资产负债表上仍有177亿新元的非房地产投资信托资产，集团有多种途径来释放价值，包括转让给旗下的房地产投资信托、建立战略资本合作关系、向第三方出售以及进行再开发。

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星狮地产集团首席运营官 Tony Lombardo 正寻求扩大单一委托管理和合资合伙业务。 照片：星狮地产

集团首席运营官 Tony Lombardo 于10月1日上任，他表示，优先事项之一是为部分现有资产负债表上的资产引入合作伙伴，并以审慎的方式循环这些头寸。该集团还希望扩大单一资本合作伙伴，并探索能够产生费用收入的合资合伙业务。

他说：“未来我们将寻求拓展单一委托管理和合资俱乐部模式，为公司创造越来越多的费用收入。”

Lombardo 表示，此类合伙业务可为新加坡、澳大利亚和新兴市场的增长提供资本，包括来自日本投资者的资本，这将建立在与 Mitsubishi Estate Asia 等现有合作伙伴关系的基础上。

尽管如此，Panote 强调，星狮地产不寻求成为基金管理人。他说：“我们是自有资产的投资者、开发者和运营商。”

主要增长领域

工业与物流是另一个关键增长领域。Panote 表示，该平台的管理资产规模已从约10亿新元增长至161亿新元，占集团总资产的近40%。

该集团正寻求巩固其在澳大利亚和欧洲的业务，同时将其东南亚业务整合到一个全球平台中。其策略是开发设施，稳定运营后，最终将它们循环转让给旗下的房地产投资信托或其他资本合作伙伴。

Panote 表示，在零售领域，星狮地产在2026财年剥离澳大利亚六个已竣工的零售资产，并未改变其对该领域的策略。相反，这些出售交易为其住宅开发项目储备释放了资本。该集团还将继续与合作伙伴在零售资产管理和场所营造方面进行合作。

在新加坡，该策略正通过在几个成熟地点的再开发计划逐步成形。

在优化辉盛国际酒店信托（Frasers Hospitality Trust）的投资组合后，该集团获得了新加坡辉盛阁（Fraser Suites Singapore）的全部所有权，为通过与 Mitsubishi Estate Group 成立一家51:49的合资公司对更广泛的伟力坡（Valley Point）地段进行再开发铺平了道路。

总体规划仍在制定中，但星狮地产新加坡首席执行官 Tan Wee Hsien 表示，该开发项目将包括高端住宅、生活服务产业群零售和辉盛阁。

Panote 将其描述为可追溯至1998年的“传统资产”，并指出再开发将使新加坡河重新定位为该项目的正面景观。

在先得坊（The Centrepoint），一项类似的整合相邻物业的工作也正在进行中。此前星狮地产于2月份获得了后方的租赁地契地块，并于8月份以1.75亿新元的协议价格收购了邻近的卡佩芝台（Cuppage Terrace）。

Tan 表示，这些举措使集团在探索该区域更广泛的复兴方案时拥有“更大的控制权和灵活性”。目前规划正在进行中。

在新加坡东部，该集团正准备开发 Bayshore Drive 地段，该地段是其与星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）、Sunway MCL、Sekisui House 和 Lum Chang 共同投得的。

这个综合发展项目将包含1280个住宅单位、一个零售商场以及一个位于勿洛南地铁站上方的巴士转换站。星狮地产在住宅部分拥有37.5%的有效股权。Tan 表示，该项目预计将于2028年上半年推出。

酒店业务转向轻资产模式

除了房地产开发和资本循环，星狮地产也在重新定位其酒店业务，以建立更轻资产的盈利流。

该集团通过将已稳定的酒店资产剥离给第三方资本，释放了约11亿新元，同时保留了这些资产的管理权和相关费用收入。

该业务已被重组为两个专业平台：辉盛国际酒店（Frasers Hospitality）将专注于住宿运营，而酒店投资和资产管理业务则归入集团投资部门。

此次分拆旨在使住宿业务的运营重点更加突出，同时让投资和资产管理平台能够在酒店业和更广泛的居住领域寻求轻资产投资机会。

Panote 表示，集团希望保留其花费28年时间建立的辉盛国际酒店品牌，特别是其在长住型住宿领域的知名度。在冠病疫情之前，该业务已扩展到70多个城市，目前在30多个城市运营。

他说：“收缩并不意味着我们正在变小，”并解释说，集团正在其运营的市场中寻求更大的深度，而不是追求更广的地域覆盖。

在截至9月30日的全财年中，星狮地产公布净利润增长23.5%至3.001亿新元，高于去年同期的2.431亿新元。营收同比增长6.8%至36亿新元。

该集团建议派发每股0.05新元的股息，而2025财年为0.045新元。

星狮地产股价周一上涨3.3%，即0.03新元，收报0.935新元。