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星狮地产下半年净利翻倍不止 达2.117亿新元

营收增长17.4%至21亿新元；董事会建议派发2026财年每股0.05新元股息

Jeanne Mah

Jeanne Mah

Published Fri, Nov 13, 2026 · 10:41 PM
    • 星狮地产正在将Valley Point和辉盛阁新加坡（Fraser Suites Singapore）的滨水地段重新发展为一个集住宅、零售和服务式公寓于一体的项目。
    • 星狮地产正在将Valley Point和辉盛阁新加坡（Fraser Suites Singapore）的滨水地段重新发展为一个集住宅、零售和服务式公寓于一体的项目。 照片：星狮地产

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】 星狮地产（Frasers Property） 周五（11月13日）公布，截至9月30日的下半年净利润增长109.8%，至2.117亿新元，高于去年同期的1.009亿新元。

    这主要得益于营收增长17.4%，达到21亿新元。每股盈利（EPS）从去年同期的0.024新元增至0.054新元。

    截至9月30日的全财年，净利润同比增长23.5%，从2.431亿新元增至3.001亿新元。营收增长6.8%至36亿新元；息税折旧及摊销前盈利（Ebitda）增长10.3%至14亿新元。

    该集团表示，其强劲的经营业绩得益于新加坡零售组合、住宅项目、工业园区以及土地出售的更高贡献。

    全年盈利也受到1.423亿新元净公允价值收益的提振，而2025财年录得的收益为3720万新元。这主要反映了新加坡Valley Point地段的再发展计划带来的“估值提升”，以及脱售澳大利亚新建成的零售资产所带来的收益。

    2026财年的每股盈利从去年同期的0.059新元增至0.074新元。董事会建议派发2026财年每股0.05新元的股息，高于2025财年的0.045新元。

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    集团首席执行官 Panote Sirivadhanabhakdi 表示，2026财年是“严谨执行的一年”。

    他表示，年内集团释放了约41亿新元的资本，并将其重新部署到“符合我们回报目标并能加强资产负债表”的机会中。

    他补充道：“在我们集投资者、开发者、运营商于一体的综合商业模式支持下，我们将继续专注于在市场周期中为股东创造具韧性的长期价值。”

    资本再循环

    星狮地产的资本再循环举措包括将其旗下星狮酒店信托（Frasers Hospitality Trust, 简称FHT）价值约11亿新元的稳定型酒店资产出售给第三方投资者。

    该集团表示，将继续管理这些物业并通过管理协议赚取收入，同时向更轻资产的酒店业务模式转型。

    集团还将其价值约5亿新元的稳定型工业和物流地产，转移至旗下的房地产投资信托（Reits），即 星狮物流商业信托（Frasers Logistics & Commercial Trust） 和星狮地产泰国工业永久地契及租赁地契房地产投资信托（Frasers Property Thailand Industrial Freehold & Leasehold Reit）。

    其他脱售项目，包括澳大利亚的零售资产和英国的商业园，总价值约16亿新元。

    集团还为其澳大利亚的工业与物流及酒店资产，以及Valley Point的再开发项目引入了资本合伙人。这些合伙业务涉及的资产总价值约9.3亿新元。

    开发项目储备

    年内，星狮地产补充了其土地库存，扩大了在澳大利亚“主要增长走廊”的住宅开发项目储备，并在新加坡和中国增加了住宅地块和项目。

    在新加坡，集团获得了位于Bayshore Drive和Kallang Close的两处滨水住宅地块。此外，集团还通过合资企业在上海增加了两个高端住宅项目。

    集团表示：“住宅开发仍然是现金流和更高回报的驱动力。”并指出，截至9月30日，公司有约11亿新元的未确认收入。

    星狮地产还在新加坡推进两个再开发项目。

    在Valley Point，星狮地产与三菱地所集团（Mitsubishi Estate Group）正联手将Valley Point和辉盛阁新加坡（Fraser Suites Singapore）的滨水地段重新开发为一个综合发展项目。

    该项目将包括约407个住宅单位和空中别墅、一个拥有184个单位的服务式公寓，以及餐饮、零售和生活服务设施。这个拥有999年租赁地契的项目计划于2027年推出。

    此外，义顺10号（Yishun 10）地段计划重新开发为一个综合项目，包含约110个住宅单位和一个零售平台。

    在工业和物流领域，集团在2026财年于各个市场交付了约36.8万平方米的总建筑面积。其活跃的跨市场开发项目储备约为87.4万平方米。

    2026财年，经常性收入占星狮地产息前、公允价值变动前、税前及特殊项目前利润的约82%。这得益于其投资物业组合，该组合录得健康的入住率和正向的租金调升率。

    年内，集团完成了后港购物坊（Hougang Mall）的资产提升计划，并启动了NEX购物中心的提升工程，以期提高回报并加强其零售服务。

    集团正在将其酒店平台重组为两个专业平台：一是作为专业住宿运营平台的辉盛国际（Frasers Hospitality），二是在集团投资部门下的酒店投资和资产管理业务。

    与此同时，截至9月30日，星狮地产的净负债与股东权益比率从一年前的89.2%改善至77.3%，而净负债与房地产资产比率则从43.7%降至39.9%。

    现金和存款从24亿新元增至约30亿新元。约73.2%的借款为固定利率或已对冲，综合债务成本为每年3.9%，低于2025财年的4%。

    展望未来，星狮地产表示将专注于交付其住宅以及工业和物流的开发项目储备，同时继续推行资产管理和轻资产举措，以增长经常性收入和费用收入。

    在业绩公布前，星狮地产股价周五收盘于0.91新元，下跌0.5%或0.005新元。

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