The Business Times
business-time-50

星狮地产将重建义顺10打造综合发展项目 预计2031年中竣工

该电影院将于2027年3月停止运营

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Wed, Sep 2, 2026 · 08:10 AM
    • 义顺10于1992年5月28日开业，并于2010年翻新后更名为GV义顺。
    • 义顺10于1992年5月28日开业，并于2010年翻新后更名为GV义顺。 图片来源：星狮地产

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    （新加坡讯）新加坡首家多厅电影院义顺10将于2027年3月2日停止运营，并将被重建为一个包含约110个住宅单位的综合发展项目。

    这个新项目预计在2031年中完成，届时也将包含一个位于街道层的零售平台和“位于二楼的园景设施平台”。

    该电影院的业主星狮地产（Frasers Property）于周三（9月2日）表示，这将是义顺中心十多年来首个推出的住宅项目。

    这家房地产发展商将在义顺10重建后继续对其进行管理。

    星狮地产于2025年6月从电影院运营商嘉华（Golden Village）收购了这家位于义顺中1路51号的电影院。随后，该公司又以3450万新元的价格，从其保荐的星狮地产中心点信托（Frasers Centrepoint Trust）收购了该建筑内的10个分层地段

    义顺10地段占地面积为3万9125平方英尺，总建筑面积为11万7376平方英尺。该影院于1992年5月28日开业，并于2010年翻新后更名为GV义顺。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    星狮地产还发起了一项名为“义顺10回忆”（Yishun 10 Memories）的倡议，旨在“记录和纪念这座建筑在社区中的地位”。

    初步计划包括升级改造从义顺10挑选出的物品，探索在未来发展项目中展示社区故事、艺术品和诠释性壁画的机会，以及汇编由社区贡献的回忆和材料。

    星狮地产 的股价周二下跌1%或0.01新元，收报1.01新元。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    frasers propertySingaporeSingapore property

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    Canadian Prime Minister Mark Carney speaking at a press conference in Ottawa, on Aug 22, after trade talks with the US collapsed.

    Canada’s fight with the US has far bigger stakes than trade

    Flagging concerns over persistent inflation, US Fed chair Warsh suggests monetary policy may need to stay restrictive or tighten more if price pressures fail to ease.

    What do rising US Treasury yields mean for Singapore investors?

    Why is Apac poised to become such a significant market for aviation?

    Asia-Pacific aviation: is up really the only way?

    SRI’s portfolio comprises six luxury apartments at Martin Modern across two, three, and four-bedroom units, with prices starting from $2,874psf.

    10 luxury apartments linked to S$3 billion money laundering case on Sep 23 auction block

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More