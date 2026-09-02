星狮地产将重建义顺10打造综合发展项目 预计2031年中竣工

该电影院将于2027年3月停止运营

（新加坡讯）新加坡首家多厅电影院义顺10将于2027年3月2日停止运营，并将被重建为一个包含约110个住宅单位的综合发展项目。

这个新项目预计在2031年中完成，届时也将包含一个位于街道层的零售平台和“位于二楼的园景设施平台”。

该电影院的业主星狮地产（Frasers Property）于周三（9月2日）表示，这将是义顺中心十多年来首个推出的住宅项目。

这家房地产发展商将在义顺10重建后继续对其进行管理。

星狮地产于2025年6月从电影院运营商嘉华（Golden Village）收购了这家位于义顺中1路51号的电影院。随后，该公司又以3450万新元的价格，从其保荐的星狮地产中心点信托（Frasers Centrepoint Trust）收购了该建筑内的10个分层地段。

义顺10地段占地面积为3万9125平方英尺，总建筑面积为11万7376平方英尺。该影院于1992年5月28日开业，并于2010年翻新后更名为GV义顺。

星狮地产还发起了一项名为“义顺10回忆”（Yishun 10 Memories）的倡议，旨在“记录和纪念这座建筑在社区中的地位”。

初步计划包括升级改造从义顺10挑选出的物品，探索在未来发展项目中展示社区故事、艺术品和诠释性壁画的机会，以及汇编由社区贡献的回忆和材料。

星狮地产 的股价周二下跌1%或0.01新元，收报1.01新元。