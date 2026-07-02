The Business Times
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SINGAPORE PROPERTY

据悉星狮地产接近达成Cuppage Terrace收购协议

预计价格介于1.75亿新元至1.8亿新元之间

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Kalpana Rashiwala

Kalpana Rashiwala

Published Thu, Jul 2, 2026 · 07:04 PM
    • Cuppage Terrace由Raj Kumar的Royal Holdings Organisation所拥有，沿着Cuppage Road有85米的临街面。
    • Cuppage Terrace由Raj Kumar的Royal Holdings Organisation所拥有，沿着Cuppage Road有85米的临街面。 照片：BT档案

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    【新加坡】据悉，星狮地产（Frasers Property）即将达成协议，收购Cuppage Terrace。这是一个由17间受保留店屋组成的商业项目，位于乌节路旁，毗邻The Centrepoint购物中心。

    据了解，成交价格介于1.75亿新元至1.8亿新元之间。

    Cuppage Terrace所在地段面积为28,986平方英尺，剩余地契年限约61年零9个月。

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