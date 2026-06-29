永久地契项目马里士他中心集体出售，要价1.8亿新元

此综合用途地段的要价，相当于土地价格容积率每平方英尺1495新元，并具备可观的未开发潜力

该地段位于马里士他路560-568号，可在发展商无需支付任何土地增值费的情况下，最大化至约12万零400平方英尺的许可总建筑面积。 图片来源：HUTTONS ASIA

【新加坡】永久地契项目马里士他中心（Balestier Centre）的业主已联合起来，以1.8亿新元的指示价对该综合用途地段进行集体出售。

据独家营销代理 Huttons Asia 透露，该要价相当于土地价格容积率每平方英尺约1495新元。

该地段位于马里士他路560-568号，占地4万零133平方英尺，被划为商业和住宅综合用途，总容积率为3.0。该建筑底层为商铺单位，二楼和三楼则有20个住宅单位，目前总建筑面积约为4万7400平方英尺。

Huttons 指出，根据现有的3.0总容积率，该地段可建至约12万零400平方英尺的最高许可总建筑面积，且发展商无需支付任何土地增值费。

集体出售咨询公司 Land Potential 的发展顾问 Lim Tong Kay 建议，根据目前的指导原则，可在此地块上建造一个14层楼高的综合项目。

他设想，项目可建造一个面向马里士他路的两层商业裙楼和后方一个五层的商业裙楼，上方再建一座八层高的住宅楼。公寓住宅设施可设在六楼的屋顶露台。

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根据房产的大小和分层价值，业主有望在此次集体出售中获得可观收益，住宅单位业主可获超过300万新元，商业单位业主则可获1000万新元或以上。

此次集体出售尝试已获得业主的鼎力支持，已征得按份额价值计算占86.66%、按分层地段面积计算占86.73%的业主的同意。

Huttons Asia 首席执行官 Mark Yip 指出，马里士他区正在经历一场意义深远的复兴，这主要得益于翻新后的邵氏大厦（Shaw Plaza）、中山广场（Zhongshan Mall）以及不断扩建的诺维娜健康城（HealthCity Novena）医疗中心。

他补充说，未来的开发项目将从这一持续的转型中显著受益。

马里士他中心地段的公开招标将于7月28日截止。