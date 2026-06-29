黄金坊（Golden Mile Tower）影院空间挂牌出售，指导价3100万新元

折合每平方英尺约295新元

该物业目前由嘉年华影院（Carnival Cinemas Singapore）租用，其分层地段面积约104,991平方英尺，分布在多个楼层。 照片来源：CBRE

[新加坡] 位于美芝路的标志性建筑黄金坊（Golden Mile Tower）内的多层分层地契影院空间已挂牌出售，指导价为3100万新元。

该空间面积达104,991平方英尺，目前由嘉年华影院（Carnival Cinemas Singapore）租用，分布在位于美芝路6001号的黄金坊电影院区的多个楼层。

根据其分层地段面积计算，3100万新元的指导价折合约每平方英尺295新元。

物业内设有四个放映厅，合计可容纳多达2000个座位，并在三楼和四楼设有办公空间。

嘉年华影院主要放映宝莱坞和南亚电影，自2017年接手Rex Golden Mile电影院后，便一直租用该空间。

CBRE新加坡资本市场部主管Joshua Giam表示，该资产为潜在买家提供了高度的灵活性。

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他表示：“位于黄金地段如此大面积的分层商业空间在市场上非常罕见，这带来了一个极为难得的机会。”

他补充道：“在获得相关部门批准的前提下，该物业有潜力被重新改造为一个可容纳近2000人的大型放映厅，或将部分空间转换为其他用途，例如活动场地、媒体制作工作室或健身房。”

此次影院空间的营销活动，是在黄金坊业主集体出售失败之后进行的。这座建筑风格独特的综合体在2024年已是第三次挂牌出售。

在第三次尝试中，该地块的保留价为5.56亿新元，低于2022年11月的6.5亿新元保留价和2023年4月的6亿新元。

黄金坊的业主曾在2024年早些时候向市区重建局（Urban Redevelopment Authority, URA）申请，计划将该综合体重新发展为一个面积为46,253平方米的综合用途项目，以向潜在买家展示其再开发潜力。

该提案包括一座35层高的办公和住宅大楼、一座32层高的办公和酒店大楼以及一个五层楼高的零售裙楼，但于2024年12月23日被市区重建局驳回。然而，该机构提出了一项反建议，其中包含两个选项，一个要求保留电影院区。

在当前这次影院空间的销售活动中，CBRE表示，预计将吸引自用者和投资者的浓厚兴趣。

该建筑距离尼诰大道地铁站200米，与新达城（Suntec City）仅一站之遥，与滨海湾金沙（Marina Bay Sands）相距两站。

交通连接方面，有美芝路、尼诰大道、东海岸公园大道以及即将建成的南北交通廊道等主要干道和高速公路提供支持。

这座建于70年代的建筑也紧邻即将进行的黄金坊大厦（Golden Mile Complex）重建项目。这个邻近的项目预计将提升该地区的吸引力，增加人流量，并支持该区域的长期价值升值。

黄金坊目前由一座18层高的办公大楼和一个六层高的零售兼停车场裙楼组成。电影院区就位于裙楼内，入驻的有嘉年华影院（Carnival Cinemas）和独立影院The Filmhouse，后者于今年早些时候接管了五楼原The Projector影院的空间。

该物业的意向书征集活动将于2026年8月4日截止。