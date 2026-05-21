海底捞联合创始人家属斥资8500万新元购入Cluny Hill第二栋洋房

CK Tang家族以6300万新元售出Victoria Park Close豪宅

【新加坡】据了解，海底捞联合创始人施永宏的一位家族成员以8500万新元的价格，购得了位于Cluny Hill的一栋永久地契洋房。

这栋洋房与施永宏（又名Sean Shi）在2022年以5000万新元购入的房产相邻。该房产是施永宏从新加坡建国总理李光耀的女儿李玮玲医生手中购得的。李医生于2024年逝世。

这两处房产均位于Cluny Hill优质洋房区（Good Class Bungalow Area, GCBA）。

施氏家族最新购入的这栋洋房，其交易于2025年6月签约，并于9月完成。根据3万7036平方英尺（sq ft）的土地面积计算，成交价折合2295新元每平方英尺（psf）。

此价格低于施永宏为李医生的房产所支付的每平方英尺2740新元，后者的地势更高。

此外，施氏家族购入的第二栋Cluny Hill洋房的地块面积，还包括了房屋后方一条长长的土地，其宽度与周围道路相似。

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经纪人表示，这片土地可用于休闲散步或其他娱乐用途，但不能被重新开发为住宅空间。

该地块上的现有房屋房龄约13年，为两层楼带一个地下室的结构，并配有游泳池和电梯。卖家是新电信主席李腾杰（Lee Theng Kiat）和 Veronica Lim。

卖家态度更趋务实

该房产8500万新元的成交价，低于去年早些时候约1亿1000万新元的要价。

市场观察人士表示，这与过去几年一些优质洋房业主变得更加务实、降低价格预期的趋势相符。

随着人口老龄化，一些拥有优质洋房的空巢老人更愿意脱售房产，换取较小的住所，以避免管理大房子的麻烦。

自2023年以来较高的住宅房地产税，也是一些退休人士在出售其优质洋房时的一个考量因素。

Realstar Premier Group董事经理Julian Yip表示：“当优质洋房的真心卖家在定价上变得更加务实时，就会有买家接手。”

他补充说，无论是来自新富阶层、新公民，还是希望在新加坡活跃的住宅房地产市场中提升居住品质的人，对优质洋房的需求“始终存在”。

同样，Steve Tay Real Estate执行董事Steve Tay也表示：“虽然优质洋房市场并未处于牛市阶段，但交易势头健康。定价合理、在市场估值范围内的房产很可能会找到买家。”

位于39个优质洋房区的洋房是新加坡最负盛名的有地住宅形式。通常，只有新加坡公民才被允许在优质洋房区购置有地房产。

Yip强调了新加坡移民政策对包括优质洋房在内的有地住宅需求的潜在推动作用。

面对国家的低生育率，政府在2月份表示，预计在未来五年内每年吸纳约2万5000至3万名新公民。Yip说：“这个数字的10%，就相当于2500名新的有地房产买家。”

海底捞创始人的布局

在Cluny Hill，施永宏正在将他从李医生手中购得的1万8255平方英尺地块，重新开发为一栋带阁楼、地下室和游泳池的两层洋房。

他和妻子李海燕（又名Hailey Lee）都是中国火锅连锁店海底捞的联合创始人。

这三栋洋房于2016年至2021年间购入，形成一个靠近新加坡植物园的私人巷道。当局已批准了其中两处房产的重建申请。

这栋位于Cluny Hill的洋房带有一条向上倾斜的长车道，以5200万新元成交，折合土地价格为每平方英尺2997新元。 照片：谷歌地图

Cluny Hill另一宗交易

在施永宏从李医生手中购得的Cluny Hill房产的马路对面，是一栋带有一条向上倾斜的长车道的洋房；该房产在今年早些时候完成的一笔交易中以5200万新元成交。

这栋洋房的地势比李医生售出的那栋要高。

根据1万7353平方英尺的土地面积计算，其价格约为每平方英尺2997新元。该地块上是一栋带阁楼和地下室的两层洋房。该房产建成不到十年，有六间卧室、一间客房和一个大草坪，但没有游泳池。

从这栋洋房的顶层可以看到新加坡植物园的景色。

该房产由在新加坡注册的Everstate Investment公司售出。该公司的100万股已发行股份中，除了一股由Lily Susanto持有外，其余均由Lim Li Hwa持有。

优质洋房区的洋房受到严格的规划条件限制，以保持其独特性和低楼层特征。根据规划规范，在优质洋房区新建的洋房，其地块面积最低为1400平方米，即1万5070平方英尺。

位于Morley Road的一栋洋房以3860万新元的价格出售，低于2025年4月4380万新元的要价。 照片：商业时报资料照片

建筑界新星购入Morley Road住宅

上个月，位于Belmont Park优质洋房区Morley Road的一栋洋房的购买选择权被执行。其3860万新元的价格低于2025年4月该房产上市时4380万新元的要价。

根据1万5896平方英尺的土地面积计算，签约价格为每平方英尺2428新元。

这栋房屋建于近30年前，并于2023年和2024年完成了一次重大翻新。据了解，Realstar Premier在此次交易中为卖家（一名律师）代理。

买家是新加坡出生的Joel Wong，他与Amanda Gunawan共同创立了于2018年在洛杉矶成立的建筑与设计事务所OWIU Design。

他的父亲是ADDP Architects的创始人之一，他的母亲也是该公司的合伙人。三十多岁的Wong是新加坡Proper Concepts的股东，该公司拥有并经营着多家餐饮和酒吧概念。

由Tang Wee Kit售出的这栋位于Victoria Park Close的洋房，据说房龄约30年，但保养良好。 照片：商业时报资料照片

已售出：Tang家族豪宅

与此同时，Tang家族位于Victoria Park Close的豪宅已以6300万新元售出，低于2024年6月最初8300万新元的要价。

根据彭博社的一篇报道，要价在同年内两次下调，先是降至8000万新元，然后又降至7300万新元。

该交易于2025年10月下旬签约，并于2月完成。根据3万1470平方英尺的999年租赁地契土地面积计算，该价格折合每平方英尺2002新元。

由于地处向下倾斜的地块，现有的房屋为两层楼带一个自然地下室的结构。该房产拥有六间卧室和八间浴室、一个游泳池、一个锦鲤池，以及可停放约10辆车的空间。

据说这栋房屋大约在30年前建成，但保养良好。

该房产由CK Tang零售业务创始人、已故的Tang Choon Keng的儿子Tang Wee Kit售出。

2025年，位于同一条街道上的一栋新洋房以5180万新元成交，根据约1万8984平方英尺的999年租赁地契地块面积计算，价格约为每平方英尺2730新元。

Realstar今年也促成了Eng Neo Avenue和Namly Avenue的优质洋房交易，但Yip拒绝透露细节。