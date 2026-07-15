审计总署报告：建屋局疏失导致组屋错配，购屋津贴发放给不合格申请者

疏失包括将购屋津贴发放给不合格者

建屋局也可能因承包商未执行巡逻和执法工作，而多付了970万新元。 照片：海峡时报，KEVIN LIM

【新加坡】根据审计总署（AGO）的最新报告，建屋发展局（HDB）被发现存在一系列疏失，其中包括将购屋津贴发放给不合格申请者的情况。

建屋局也可能因承包商未执行巡逻和执法工作，而多付了970万新元。

其他问题涉及家居改进计划合约，以及建屋局处理季票停车申请和续签的方式。这其中包括向已故的申请者或其声称要探访的已故家庭成员，收取了总计295万新元的费用。

审计总署的年度报告于7月15日发布，重点指出了各部门和公共机构的主要疏失。该报告于7月2日提交给总统Tharman Shanmugaratnam，并于7月14日呈交国会。

审计总署发现，建屋局在审核三项计划的申请者资格方面存在问题，这三项计划分别是：已婚子女优先计划、近居购屋津贴和公积金购屋津贴。

报告称，这些疏失导致组屋被分配、津贴被发放给了不合格的申请者。

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报告补充道：“这增加了这些计划无法实现其预期政策目标的风险，例如让家庭成员能够就近居住、互相支持。”

审计总署审查了3万7737份已批准的已婚子女优先计划和近居购屋津贴计划申请。在第一项计划下，已婚子女及其父母可优先购买预购组屋；第二项计划则为购买转售组屋以便与父母或子女同住或就近居住者提供津贴。

审计总署指出，建屋局一直使用其内部的拥屋和住户信息记录，以及申请者申报的信息来评估这些计划的申请资格。

审计总署指出，但这些信息可能不是最新的，因为相关人员可能在建屋局不知情的情况下更改了他们的住址。

审计总署发现，有37份已婚子女优先计划申请和27份近居购屋津贴计划申请不符合这一标准，涉及的津贴总额为47万新元。

审计总署表示，大部分问题是由于建屋局在评估资格时没有使用准确的地址所致。

建屋局告知审计总署，两份近居购屋津贴计划申请的问题归因于员工疏忽，另有七份则是因为距离计算不一致。

建屋局补充说，这九份申请已被纠正。报告未说明对其他不符合标准的申请采取了何种措施。

审计总署补充说，建屋局本应确保其内部记录与移民与关卡局（ICA）的记录保持一致。

建屋局在7月15日发表的声明中表示，已引入额外措施，根据移民与关卡局的记录核对住址。

建屋局也已采取措施纠正差异，包括在必要时追回津贴。

该法定机构表示：“建屋局承认，在评估以居住距离为基础的优先计划和津贴资格时，使用准确、最新的住址信息至关重要。”

审计总署还发现，在1619份申请中，建屋局记录的地址与移民与关卡局记录中的相关地址在最低居住年限期间不符。

建屋局至今已调查了92份申请。其中10起个案涉及个人在最低居住年限期间，并未居住在所购组屋或距离组屋4公里范围内。

在42份申请中，个人未能向移民与关卡局更新地址。另有10起个案中，个人未经建屋局批准便更改了住址。

对于其余30份申请，建屋局的调查发现，它们要么已获得建屋局的预先批准，要么属于特殊情况。

在某些情况下，建屋局已追回了津贴及应计利息。

对于近居购屋津贴协议，建屋局还将要求相关个人在搬入所购组屋与申请人同住，或搬入距离所购组屋4公里范围内的地址后，于28天内更新其身份证地址。

审计总署发现，在第一级季票停车和家庭季票停车交易的资格审查中存在薄弱环节，涉及金额达2499万新元。

要符合第一级季票停车的资格，申请人必须是停车场所在建屋局邻里内组屋或商店的注册屋主、授权住户或租户。

审计总署发现，1万2359名申请者进行的1697份申请和18万5555份续签不符合资格，总额达2139万新元。

审计总署指出，值得注意的是，其中3万7138笔交易是由非任何建屋局组屋或商店的屋主、住户或租户的申请者进行的。

建屋局表示，季票通常每月续签，通过在线或自动循环付款方式进行交易。为了“以居民为中心”，续签时并未核实持续资格，因为居住地点通常不会改变。

审计总署的分析还发现，有3万零199笔交易被批准给了2534名申请者，尽管这些申请者或“促成者”（即待探访的家庭成员）在申请或续签日期之前的31天至26年间已经去世。

审计总署说：“这使申请者和促成者的身份及资格受到质疑。我们认为，建屋局必须确定他们的身份，以确保符合资格标准。”

审计总署还发现，有1585辆商用车辆在1万零922笔交易中被收取了错误的季票停车费。它们被按非商业费率而非商业费率收费，导致估计少收了100万新元的费用。

建屋局表示：“我们将采取措施，例如定期全面检查其他相关资格信息，要求申请者在申请时声明符合资格标准，并在续签时提醒他们必须继续符合标准。”

审计总署还发现，建屋局对其聘请为停车场提供巡逻和执法服务的承包商监管不力。

根据建屋局的初步估计，该局可能为未执行的巡逻和执法工作向承包商多支付了970万新元。

差异之处包括：一些停车场的实际巡逻频率低于建屋局的要求；排班记录与实际停车场巡逻记录之间存在显著差异；以及同一巡逻人员在不同停车场位置同时打卡。

建屋局表示，在接到有关差异的警报后，已向承包商提出此事，承包商也展开了内部调查。

调查发现，承包商用于管理巡逻人员工作的系统中存在访问控制方面的弱点，这损害了记录的完整性。

承包商此后已报警。作为一项即时预防措施，建屋局与承包商合作，取消了修改停车场数据的系统权限，并实施了自动化系统检查以进行更严格的监控。

除了在3月份因违反合约而发出正式警告信外，建屋局也开始追讨行政费用，这包括为未提供服务所支付的全部款项。

建屋局补充道：“建屋局认识到其流程中存在差距，并已采取措施加以解决，包括实施自动化系统检查以进行更严格的监控，以及在最新合同中采用更强的合同要求。”

审计总署还审查了14份家居改进计划合约下的44份变更订单，总价值3480万新元。审计总署发现，其中19份此类订单的估价存在错误，涉及由建屋局顾问管理的七份合约。

这些错误是由于估价中使用了不正确的费率（例如使用星级费率而非合同费率），导致五份合约共少付102万新元，另外四份合约则多付了25万新元。

审计总署表示，没有足够的保证表明建屋局对其顾问进行的变更工程估价实施了充分的监督。

建屋局告知审计总署，它将在6月前重新评估和调整受影响订单的估价，并下调了相关顾问的绩效评级。

此外，建屋局将实施多项措施，例如对其合同费率的项目描述进行审查，以确保清晰明了。海峡时报