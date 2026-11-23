计划沿罗央河建设绿色缓冲带和带状公园以支持生态系统

建屋局表示，巴西立及其周边地区没有其他合适的棕地能在预期时间内为巴西立N3区提供同等数量的住房。 插图：建屋发展局

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】政府计划在东部备受欢迎的住宅区巴西立提供新住房，并提议保留约13公顷的绿地和沿海栖息地。此举旨在为住宅建设腾出空间，同时限制对重要生态区的影响。

该地块将命名为巴西立N3区，坐落于巴西立镇东部边缘，四至为巴西立3道、巴西立4道、罗央勿刹路和罗央河。

建屋发展局（Housing & Development Board）在周一（11月23日）发布的文告中表示，该地区自1980年发展总蓝图起就被规划为住宅用地，“并且在之后每五年一次的总蓝图检讨中都重申了这一规划意图”。

根据新邻区的概念规划，约5公顷的陆地绿化和全部8公顷的沿海栖息地将被保留。沿罗央河的绿色缓冲带和一个拟建的15米宽带状公园也将支持生物多样性，并为居民提供休闲空间。

建屋局称，此次开发计划是在该地区住房“需求强劲”的背景下提出的。巴西立最近的三个预购组屋（BTO）项目——2020年的Costa Grove以及2024年的Costa Riviera I和II——其四房式单位在首次购屋家庭中的申购率均达到3.6倍。

巴西立地区最近的新私宅项目——执行共管公寓（EC）Coastal Cabana——在2026年1月推出时，售出了498个单位，占其总数748个单位的66%以上，平均售价为每平方英尺1734新元。

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政府表示，优先考虑利用棕地进行住房开发，并寻求更好地利用有限的土地，包括建造更高的建筑和重新开发租约到期的地块。

然而，建屋局表示，在巴西立及其周边地区，没有其他合适的棕地能在预期时间内提供相当数量的住房。

建屋局在回应《商业时报》的询问时表示，该地块是为了满足未来十年的住房需求。

该局指出，前实乞纳中学地段已在规划用于未来住房建设，而位于罗弄哈鲁士、巴西立西和巴西立海岸第六工业园的工业用地则有其他国家用途，或无法及时腾出。

新邻区将包含公共和私人住宅、设施及社区空间，其规划已将一份环境影响评估（EIA）报告和自然组织的反馈考虑在内。

该评估由Tembusu Asia Consulting进行，共记录了254种动物，其中25种具有保育价值，包括巽他穿山甲。

为保护该地块的栖息地，保留的5公顷陆地区域将作为开发项目、红树林和现有溪流之间的缓冲带。它还将成为野生动物向海洋及包括乌敏岛在内的附近岛屿迁移的“踏脚石”栖息地。

另外，这5公顷区域东南角约1公顷的土地可能需要用于海岸保护措施，但这有待进一步研究。

建屋局从11月23日至12月20日就环境影响评估的调查结果和概念规划征询公众意见。