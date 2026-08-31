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海峡实业以1.446亿美元收购悉尼福朋喜来登酒店

JLL表示，该交易凸显了悉尼酒店投资市场的持续强劲势头。

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Chong Xin Wei

Chong Xin Wei

Published Mon, Aug 31, 2026 · 03:01 PM
    • 该酒店由Marriott International以福朋喜来登品牌进行管理。
    • 该酒店由Marriott International以福朋喜来登品牌进行管理。 照片来源：JLL

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 海峡实业 (Hoi Hup Realty)以2.018亿澳元（1.446亿美元）的价格收购了悉尼福朋喜来登酒店，这标志着该公司首次进军澳大利亚房地产市场。

    这家拥有309间客房的酒店坐落于悉尼主要的技术和创新区——“科技中心区”（Tech Central）。

    该酒店于2018年底开业，设有45间套房、一间酒吧和餐厅、一个健身中心以及270平方米的会议与活动空间。

    酒店近期进行了“大规模的资本支出工程”。这包括将一个未充分利用的会议楼层改造成12间新客房，并对底层的餐饮服务进行翻新和重新定位，以“充分利用该地区的住宅密度和充满活力的学生群体”。

    该物业邻近中央车站以及“科技中心区”内的几个主要开发项目，其中包括Dexus和Frasers Property斥资25亿澳元打造的“悉尼中心广场”（Central Place Sydney），该项目包含超过14万平方米的办公空间。

    附近还有一座位于中央车站旁、耗资10亿澳元的39层木结构大楼，澳大利亚软件公司Atlassian将成为其主力租户，可容纳约4000名员工。

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    JLL酒店与酒店集团董事总经理Gus Moors表示：“这项交易凸显了悉尼酒店投资市场的持续强劲势头。”

    他补充道：“悉尼的投资级酒店资产仍然被少数人持有，收购这类高品质物业的机会非常难得。此次竞争激烈的出售过程反映了国内外投资者的浓厚兴趣。”

    JLL酒店与酒店集团执行副总裁Andrew Langsford表示，该酒店位于“科技中心区”的地理位置，加上近期的资本投入改造，使其成为一个极具吸引力的投资项目。

    此项交易由JLL和CBRE促成。

    该酒店由Marriott International以福朋喜来登品牌进行管理。

    在2019年，海峡实业上一次收购酒店资产，是以4.75亿新元从M+S手中收购了新加坡安达仕酒店（Andaz Singapore），该酒店是Duo综合体项目中的豪华酒店部分。M+S是马来西亚主权财富基金国库控股（Khazanah Nasional）和新加坡淡马锡（Temasek）的合资企业。

    该公司还拥有新加坡诺维娜万怡酒店（Courtyard by Marriott Novena Singapore），这家酒店位于一座33层的综合开发项目中，拥有250间客房。

    其其他项目还包括位于义顺（Yishun）的一个即将推出的执行共管公寓开发项目。今年4月，海峡实业以3.409亿新元的价格中标了Miltonia Close地块，相当于容积率每平方英尺732新元，击败了另外两个竞标团体。

    海峡实业也正在重新开发位于伦敦高霍本（High Holborn）的一个占地0.6公顷的主要地块。该项目区包括三座建筑：322 High Holborn、Holborn Gate和44 Southhampton Buildings。项目将提供超过37万平方英尺的全新甲级办公空间。

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