香港领展房产信托洽购英康保险旗下Eastpoint Mall约五成股权

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该购物中心地段的99年租赁地契始于1993年，剩余地契年限约66年。

位于四美的Eastpoint Mall是一栋六层楼高、带一层地下室的购物中心，由星狮地产 (Frasers Property) 管理。 照片：FRASERS PROPERTY

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【新加坡】消息人士告诉《商业时报》（The Business Times），一项交易正在酝酿之中，香港上市的领展房地产投资信托基金（Link Real Estate Investment Trust, 简称Link Reit）或将收购英康保险（Income Insurance）旗下Eastpoint Mall约50%的股权。

Eastpoint Mall毗邻四美地铁站，是一栋六层楼高、带一层地下室的购物中心。

该购物中心由星狮地产（Frasers Property）管理，拥有150个商铺单位，入驻租户包括教育中心Mind Stretcher、餐饮品牌面包物语（BreadTalk）和萨莉亚（Saizeriya），以及平价超市（FairPrice）。