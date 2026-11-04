The Business Times
business-time-50
SINGAPORE PROPERTY

香港领展房产信托洽购英康保险旗下Eastpoint Mall约五成股权

该购物中心地段的99年租赁地契始于1993年，剩余地契年限约66年。

Chong Xin Wei

Chong Xin Wei

Published Wed, Nov 4, 2026 · 07:00 AM
    • 位于四美的Eastpoint Mall是一栋六层楼高、带一层地下室的购物中心，由星狮地产 (Frasers Property) 管理。
    • 位于四美的Eastpoint Mall是一栋六层楼高、带一层地下室的购物中心，由星狮地产 (Frasers Property) 管理。 照片：FRASERS PROPERTY

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    【新加坡】消息人士告诉《商业时报》（The Business Times），一项交易正在酝酿之中，香港上市的领展房地产投资信托基金（Link Real Estate Investment Trust, 简称Link Reit）或将收购英康保险（Income Insurance）旗下Eastpoint Mall约50%的股权。

    Eastpoint Mall毗邻四美地铁站，是一栋六层楼高、带一层地下室的购物中心。

    该购物中心由星狮地产（Frasers Property）管理，拥有150个商铺单位，入驻租户包括教育中心Mind Stretcher、餐饮品牌面包物语（BreadTalk）和萨莉亚（Saizeriya），以及平价超市（FairPrice）。

    此翻译对您是否有帮助？

    Link ReitSingapore commercial propertyIncome InsuranceCapitaLand Investment

    TRENDING NOW

    German Chancellor Friedrich Merz says Europe is facing “the most decisive moments... in defending the freedom and peace of (the) continent”.

    If Europe goes to war, the fallout will be felt in East Asia

    Some of the dishes at Gallery by Chele in Metro Manila.

    Is Manila Asia’s new dining hot spot?

    A dancer dressed as a flying celestial figure at Xuyan, an immersive dining venue at Raffles City The Bund in Shanghai, operated by CapitaLand.  

    China’s market is tougher than ever. Where can Singapore firms still find room to grow?

    Singapore’s peak electricity demand is set to grow by 2.9% to 6.5% annually over the next decade, driven by data centres and semiconductor manufacturing.

    Singapore’s AI ambitions must make each megawatt work harder

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More