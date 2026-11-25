旧大楼翻新与数字化改革同步进行，旨在提高效率和可持续性

丰隆控股的 Quek Kon Hui（中）表示，这些举措为公司未来发展奠定基础，并为利益相关者创造长期价值。 照片：丰隆

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 丰隆集团（Hong Leong Group）旗下的私人房地产公司丰隆控股（HLHL）已完成对其位于中央商业区的地标性办公大楼及核心业务运营为期三年的转型。此举旨在提升其现有资产的表现，并为公司未来业务发展做好准备。

该计划于2023年10月启动，投资额超过4000万新元，内容包括对位于莱佛士码头（Raffles Quay）的45层丰隆大厦（Hong Leong Building）进行翻新，以及将先前独立的销售、租赁和财务职能整合至一个平台。

丰隆控股执行董事 Quek Kon Hui 表示，大楼翻新和数字化改革旨在加强业务的不同方面，而非各自独立的举措。

他表示：“丰隆大厦的更新和我们的数字化转型是相辅相成的投资，既能加强我们的实体资产，也能提升我们的业务能力。”

“这两项举措共同推进了我们的可持续发展目标，增强了业务韧性，并为我们的未来发展奠定基础，从而为我们的利益相关者创造长期价值。”

Quek 是 Kwek Hong Lye 的孙子，而 Kwek Hong Lye 是新加坡丰隆集团主席 Kwek Leng Beng 的叔叔。

The Business Times Insights Asia Pacific Sustainability Index 2026 Sustainability has reached Apac boardrooms but are board members sufficiently equipped? Find out more in our report. ACCESS THE INSIGHTS

丰隆大厦高158米，于1976年启用，曾是当时新加坡最高的商业建筑之一。大厦约95%的现有结构和原有花岗岩外墙得以保留，而其设施、公共区域和基础设施则进行了升级。

丰隆控股表示，保留现有结构也有助于减少材料浪费和环境影响。

数字化整合

该发展商还改造了内部系统。该系统由普华永道新加坡（PwC Singapore）担任转型顾问，并与技术合作伙伴 Showsuite、SAP 和 Planon Asia 共同开发。

该综合平台连接了丰隆控股的住宅和商业业务，将销售、租赁和财务信息汇集于单一系统中。

该公司表示，通过整合这些职能，丰隆控股的数据可见性和准确性提高了30%，运营效率则提升了高达65%。

Showsuite 一直在为该发展商近期的几个住宅项目提供运营支持，包括 Lentor Hills Residences、Lentor Central Residences、Penrith 以及最新的 Tengah Garden Residences。