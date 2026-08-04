丰隆控股与国浩房地产合资公司成Berlayar Drive公寓地段唯一竞标者

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其5亿7678万新元的出价，相当于容积率每平方英尺1515新元，创下城市边缘纯住宅政府售地地段的新纪录。

这幅位于Berlayar Drive的99年租赁地契地段可建造约415个私人住宅单位。 制图：HYRIE RAHMAT, BT

[新加坡] 丰隆控股 (Hong Leong Holdings) 旗下公司Intrepid Investments与国浩房地产 (GuocoLand) 的一家合资公司，在周二（8月4日）成为前吉宝俱乐部 (Keppel Club) 地段一幅公寓地块的唯一竞标者。

这幅位于Berlayar Drive的99年租赁地契地段，是新的Berlayar住宅区推出的第二幅地块。该公司的出价为5亿7678万新元，相当于容积率每平方英尺 (psf ppr) 1515新元。

这创下了城市边缘或其余的中区 (Rest of Central Region, RCR) 一幅99年租赁期的纯私人住宅政府土地出售 (Government Land Sale, GLS) 地段的新高，超过了今年2月丹戎禺 (Tanjong Rhu) 一幅地段所创下的容积率每平方英尺1455新元的标价。

丰隆控股和国浩房地产在周二政府招标中的出价，也比去年11月Berlayar住宅区首幅政府售地地段所创下的容积率每平方英尺1326新元的地价高出14.3%。

这幅位于Berlayar Drive的地段占地27万1931平方英尺，距离环线上的直落布兰雅地铁站约330米，可建造约415个私人住宅单位。

虽然收到的唯一一份标书低于《商业时报》(The Business Times) 调查中分析师预测的两到八份，但每平方英尺1515新元的容积率地价，已接近分析师预测的最高出价区间（1100新元至1600新元）的上限。

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市场观察人士预计市区重建局将会把Berlayar Drive地段颁发给竞标者。

Kingsford Group对第一幅地段的中标价为9亿1830万新元。在那次招标中，国浩房地产和丰隆控股的合资公司是出价第二高的竞标者，价格为容积率每平方英尺1271新元。该次招标共吸引了三份标书。

该地块位于直落布兰雅路 (Telok Blangah Road)，可建造约745个私人住宅单位。

缺点

最新招标的地块虽然步行即可到达地铁站，距离怡丰城 (VivoCity) 仅一站之遥，且靠近海边和绿地，但其周边地区缺乏学校和大型零售设施。

此外，该地块1.4的低容积率（最大总建筑面积与地块面积之比）和五层楼的高度限制，可能也导致一些开发商未参与周二的政府招标。

相比之下，去年由Kingsford投得的Berlayar住宅区首幅地块则规划用于高层项目，其容积率为4.7。

保留实力

有意在Berlayar住宅区开发私人住宅的开发商，可能正在为将于12月推出的该区第三幅政府售地地段保留实力。

该地段可建造695个私人住宅单位，容积率为2.1，位于第一幅地块旁边。

Mogul.sg首席研究官Nicholas Mak在评论Berlayar Drive地段时说：“项目的建筑高度较低，可能会限制房产的定价。较低楼层的住宅单位通常比高楼层的价格要低。”

同样，Newmark新加坡研究主管Wong Shanting表示：“该地段项目的低层性质意味着，它将无法拥有高层建筑通常具备的气派或全景海滨景观。”

PropNex研究与内容主管Wong Siew Ying表示，低容积率和高度限制意味着该地块的可售面积相对较小。

她补充说，此外，与建造一两栋高楼相比，在多个楼栋中重复建造电梯井、楼梯、屋顶和公共区域，可能会导致更高的建筑成本。

Newmark的Wong Shanting强调，Berlayar Drive地块周边缺乏学校，可能会降低其对年轻家庭的吸引力。

Berlayar住宅区将兴建约7000个新的公共住房单位和3000个私人住宅单位，它是从巴西班让 (Pasir Panjang) 延伸至滨海东 (Marina East) 的南部濒水区 (Greater Southern Waterfront) 的一部分。

莱坊 (Knight Frank) 新加坡研究部主管Leonard Tay表示：“随着南部濒水区的发展成型，该地区在未来几年可能会出现大量建筑工地。”

优点

但该地段也有许多积极因素。世邦魏理仕 (CBRE) 新加坡和东南亚研究主管Tricia Song说：“它距离环线上的直落布兰雅地铁站仅几步之遥，同时又远离高速公路和道路噪音。”

Tay说：“用于住宅开发的海滨地块在新加坡非常稀有，而这幅地段邻近贝莱雅溪 (Berlayar Creek)、拉柏多自然保护区和南部海岸线。”

过去几年，Berlayar Drive地块附近没有新的私人公寓项目推出。

莱坊的Tay表示，唯一竞标者提出的地价可能意味着未来项目的推出价格约为每平方英尺2900新元起，平均价格在3100新元左右。

他补充说：“取决于景观、朝向和产品设计，优质单位的价格可能还会超过这个水平。”

Realion (OrangeTee & ETC) 集团副总裁Justin Quek预计，Berlayar Drive地段的私人住宅项目在进入市场时，可能会引起强劲的购买兴趣。

预计需求将来自附近女皇镇 (Queenstown) 和红山 (Bukit Merah) 的组屋提升者，这些地区的四房式和五房式组屋的转售价格一直很坚挺。