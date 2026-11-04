The Business Times
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SINGAPORE PROPERTY

印尼方进行独家尽职调查 拟以超2.65亿新元收购Income Centre

Mitsubishi Estate早前也曾入围潜在买家名单

Kalpana Rashiwala

Kalpana Rashiwala

Published Wed, Nov 4, 2026 · 06:39 PM
    • 这栋八层楼高的永久地契办公楼完全由Income 保险租用。
    • 这栋八层楼高的永久地契办公楼完全由Income 保险租用。 照片：《商业时报》资料

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】据悉，一方印尼财团正在进行独家尽职调查，有意收购位于Bras Basah路75号的Income Centre。

    预计交易价格将超过2.65亿新元，按73,271平方英尺的净可出租面积计算，约合每平方英尺3617新元。该物业由Income 保险持有。

    据了解，该印尼方是金光集团 (Sinar Mas Group) 已故印尼华裔创始人Eka Tjipta Widjaja大家族的一部分。

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    Singapore propertySingapore officesAseanIndonesia

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