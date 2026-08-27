探访恒大未完工的童话“城堡”：中国房地产泡沫破灭的漫长阴影

恒大文化旅游城摇摇欲坠的外墙，揭示了正给世界第二大经济体带来沉重压力的房地产危机

贵州省贵阳市，一座未完工的城堡式建筑矗立在恒大集团一个荒废的度假村开发项目中。 图片来源：海峡时报

[贵阳] 宽阔的台阶拾级而上，通向一排排色彩柔和、铺着瓦片屋顶的建筑，它们酷似儿童童话故事里的城堡。

但它们为吸引人潮而建，人群却从未到来。

台阶上已杂草丛生，许多墙壁也遭到人为破坏。当我走过这片寂静得有些诡异的地方时，没有音乐和孩童的笑声，耳边只有脚下碎玻璃发出的嘎吱声。

这里是恒大文化旅游城的一部分，一个宏大的超级项目，距离中国西南部贵州省省会贵阳市中心约45分钟车程。该项目于2018年中国房地产繁荣的顶峰时期动工，但在其开发商中国恒大在2021年底陷入债务危机后，工程便被迫停摆。

该开发项目占地超过533公顷，计划投资额逾1000亿元人民币（合149亿美元），原计划建设欧式酒店、体育中心、国际会议中心、购物中心以及其他文化和旅游设施。

据2018年项目启动时的当地报道，其儿童世界主题公园预计每年将接待近1000万名游客。

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如今，这里大部分区域已被废弃，只有褪色的宣传海报上艺术家的效果图和一行标语——“献给世界的文化旅游胜地”——让人得以一窥其最初的愿景。

“如果当时建成了，这里本可以非常热闹，”载我前往此处的26岁司机说道。这位自称小罗的贵州本地人，曾开玩笑地将这个开发项目称为“城堡”（chengbao）。

“可惜现在只是个烂尾楼了，”他说。

“烂尾楼”（Lan wei lou）的字面意思是“烂了尾巴的建筑”，是中国普遍用于指代因开发商陷入财务困境等原因而停工的建筑物的术语。

房地产危机的缩影

恒大文化旅游城摇摇欲坠的外墙，是房地产危机的实体象征。这场危机至今仍给世界第二大经济体带来沉重压力，尽管曾作为其标志的恒大事件已接近某种尾声。

恒大创始人Hui Ka Yan（普通话为许家印）于8月20日因在其建立的房地产帝国兴衰过程中犯下的金融欺诈和贿赂等“数罪并罚”，被判处无期徒刑。

现年67岁的Hui被剥夺政治权利终身，并被没收个人全部财产。恒大集团被处罚款88.2亿元人民币，其境内子公司另被处罚款70亿元人民币。

Hui被判处无期徒刑的消息在中国社交媒体上并未引起多少同情。

一些网民表达了强烈的正义感，认为对于这位在恒大危机爆发时仍维持奢华生活而引发众怒的巨头来说，这一惩罚是罪有应得。

另一些人则表示，即便是无期徒刑也不足以平息民愤，因为许多购房者仍在为未完工的房屋和付诸东流的积蓄而挣扎。

恒大于1996年由Hui创立，依靠大举借债迅速扩张成为一个庞大的综合性企业集团。

2017年巅峰时期，该公司市值超过500亿美元，并一度成为中国按合同销售额计算最大的开发商。《福布斯》报道称，Hui在2017年的净资产为453亿美元，使这位来自河南农村的前钢铁技术员成为亚洲首富。

与此同时，随着新兴中产阶级将储蓄投入长期以来被视为首选财富储存方式的住房，资金大量涌入房地产市场。到2019年，房地产及相关产业已占中国经济总量的近三分之一。

但自2020年北京方面着手控制开发商的过度借贷后，裂痕开始显现。

到2021年底恒大违约时，其已深陷超过3000亿美元的债务泥潭，给中国房地产市场带来巨大冲击，并随着更广泛的房地产市场下行，引发了对整个中国房地产业财务健康状况的警报。

愤怒的购房者和投资者在其深圳总部外举行了小规模抗议，这在当时是罕见的景象，他们要求还款并讨要说法。

恒大于2025年8月从香港证券交易所退市，其股票已基本一文不值。清盘人仍在追讨这家破产开发商的资产，而债权人长期以来一直面临只能收回极小部分资金的窘境。

危机远未结束？

对于那些被卷入恒大烂尾项目的购房者来说，他们更直接的担忧是自己付了款的房子能否最终交付。

但是，将恒大创始人投入监狱并不能解决中国房地产泡沫破灭所暴露出的更广泛的经济问题。

旷日持久的房地产市场低迷已成为中国经济的拖累，侵蚀了家庭财富和信心，对就业造成压力，并挤压了地方政府的财政。而正是在此时，北京方面正试图鼓励中国家庭增加消费，减少经济对投资和出口的依赖。

欧亚集团（Eurasia Group）中国团队的主管Dan Wang将恒大形容为中国债务驱动型房地产繁荣的典型代表，但并非长期低迷的根本原因。

她说：“单单这家公司的倒闭不会拖垮中国的房地产行业。真正不可持续的是整个行业的高负债。”

北京方面的应对措施并非对负债累累的开发商进行全面救助，而是通过“白名单”机制，将资金导向被认为可行的项目，以确保预售房屋的交付。

在中国各地，这导致了项目进展的参差不齐：一些项目在逐步完工或被接管，而另一些则因地方政府、银行和开发商在处理方式上陷入僵局而停滞多年。

即使在恒大庞大的贵阳项目中，也并非所有部分都被放弃了。

据当地媒体援引贵阳市住房和城乡建设局的消息，今年6月，贵阳恒大文化旅游城51号地块的615套已竣工住宅和17个商业单位获批销售，这表明有关方面正努力盘活项目中可行的部分。

然而，完成或盘活个别开发项目只能解决中国房地产问题的部分症结。

截至2026年7月，房价仍在下跌，潜在购房者因希望价格进一步探底而持观望态度。

欧亚集团的Wang表示：“房地产最大的问题确实在于新增需求不足。”

她说：“大多数人只是在观望，等待市场触底。但市场距离触底还很远。”

在贵阳这个废弃的开发项目之外，几乎看不到恒大曾经设想的旅游热潮的迹象，当时它期望通过庞大的娱乐、购物和其他景点综合体吸引游客。

相反，周围大部分地区仍然开发稀疏，点缀其间的是一些数据中心。随着贵州在人工智能时代大力发展算力以推动经济，这些数据中心如雨后春笋般涌现。

不远处，一个路牌指向一个“瑞士风情小镇”，这是该地区为数不多的休闲景点之一。它实际上是一个以湖为中心的草地公园，一座白色的教堂式建筑、几个装饰性的热气球和一间小屋营造出欧式风情，供人拍照。

我去的那个下午，游客寥寥无几。其中有一对当地的退休夫妇，正在遛他们那只精力充沛的六个月大的流浪狗。

他们说：“我们经常来这个公园。说实话，这片区域开发得不怎么样，没什么可玩的，所以我们总是去那几个老地方。” 《海峡时报》