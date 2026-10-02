Jackspeed斥资3900万新元收购2 Jalan Kilang Barat，用作新汽车经销店

展厅将占据这栋位于Bukit Merah的九层工业大厦的一楼

位于2 Jalan Kilang Barat的该房产曾于2025年12月短暂挂牌出售，但因其业主受到警方调查而被撤下。 照片：CMG档案

【新加坡】汽车公司Jackspeed Holdings (Jackspeed) 已斥资3900万新元购入位于2 Jalan Kilang Barat的一处工业房产，并计划将其用作汽车展厅和办公室。

Jackspeed首席执行官Yap Kian Peng告诉《商业时报》(The Business Times)，该交易已于9月16日完成。

根据政府的Realis数据库，这笔收购记录于一笔日期为2026年6月29日的交易中。

该房产的出售信息曾于2025年12月出现，要价5000万新元，但三天后即被撤下。当时有消息传出，该大厦的业主因与国际诈骗头目Chen Zhi有关联而受到调查。该房产曾被下达禁制令，但该禁制令最终被解除。

这栋面积达3万2000平方英尺的大厦共有九层和一个地下室。其99年地契始于1963年，目前剩余37年。

Jackspeed计划使用地下室以及一、二、三、四和九楼。在其余楼层中，有两层已经出租，另外几层的用途则尚未最终确定。

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Jackspeed的子公司Carazee将入驻一楼至四楼。这是一家新成立的汽车经销商，专门从事中高端二手车业务。

Yap表示，通过这项投资和新的展厅，Jackspeed希望成为包括欧洲或中国品牌在内的汽车品牌的授权分销商或经销商。

Jackspeed成立于1993年，是汽车行业的内饰、塑料和铝制部件制造商。它在马来西亚和泰国设有工厂；在新加坡，该公司活跃于汽车租赁、保险和金融领域。

该公司曾于新加坡交易所 (Singapore Exchange) 主板上市，之后其全部业务被出售，以一个由Yap注册并拥有的特殊目的公司的形式，作价4800万新元。公司于2023年退市。

先前业主

《海峡时报》(The Straits Times) 早前报道，2 Jalan Kilang Barat由2JKB公司拥有，该公司由Tan Yew Kiat 25岁的女儿Chen Xiaoxuan创立。

该大厦此前由ESR-LOGOS房地产投资信托 (ESR-Logos Reit) 于2022年以3530万新元的价格售出。

Tan氏家族与一个柬埔寨犯罪集团的联系于2025年11月曝光。当时，警方在一项针对由柬埔寨商人Chen Zhi创立的国际诈骗组织Prince Holding Group的调查中，逮捕了SRS Auto Holdings公司49岁的主管Tan。