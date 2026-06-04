Jaleel家族旗下JD Properties斥资1亿澳元收购两家澳大利亚酒店

此次收购前，该集团刚于六个月前以3400万澳元购入一处布里斯班物业

这些交易标志着该集团在澳大利亚酒店业的敞口显著增加。 照片来源：BLOOMBERG

【新加坡】由知名Jaleel家族支持的新加坡投资公司JD Properties正在扩大其在澳大利亚的酒店投资组合，斥资约1亿澳元（合9160万新元）收购了两家酒店，分别位于珀斯和墨尔本。

据《澳大利亚金融评论报》（AFR）周二（6月2日）报道，此次交易距离该集团以3400万澳元收购一处布里斯班物业仅过去六个月，标志着其对澳大利亚酒店业的投资敞口正大幅增加。

澳大利亚房产记录显示，在最近完成的一笔交易中，Jaleel家族的投资实体JD Properties以约2830万澳元的价格收购了位于珀斯、拥有98间客房的Pensione Hotel。

卖方是一个私人财团，其成员包括专业基金管理公司Naos Asset Management的主席Warwick Evans。

另外，JD Properties还达成了一项价值7500万澳元的交易，收购位于墨尔本Flinders Lane的Hotel Indigo。

这家由IHG管理的精品酒店正由基金管理公司Pro-Invest Group出售，该公司由Ron Barrott和Sabine Schaffer共同创立。

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此项交易尚未完成交割。

在这些收购之前，该家族于2025年底以3400万澳元收购了George Williams Hotel，该酒店现已更名为George Hotel Brisbane。

这项资产的定位旨在抓住2032年布里斯班奥运会预计将带来的酒店业繁荣商机。

Jaleel家族的财富是由家族创始人Mohamed Abdul Jaleel建立的，他大约在50年前设立了Jaleel家族信托。

该家族在新加坡以其房地产、物流和慈善事业而闻名，并通过JD Properties及其专门的酒店业务分支High Street Holdings管理其酒店和房地产投资。