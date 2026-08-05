裕廊公寓Lakeside Towers第三次尝试集体出售，要价3.5亿新元
该地段拥有144个单位，有潜力重新发展成约395套公寓。
- 这个拥有99年租赁地契的公寓坐落于毗邻裕廊湖花园的地段。 照片：JLL
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【新加坡】裕廊公寓Lakeside Towers的业主已将其推向市场，这是其第三次尝试集体出售，保留价为3.5亿新元。
这个已有45年历史的项目于1981年竣工，此前曾在2018年和2023年进行过营销。
这个拥有144个单位、99年租赁地契的项目占地14,236.1平方米，毗邻裕廊湖花园，位于正在规划一个主要新商业区的裕廊湖区。
营销代理JLL表示，该地段有潜力重新发展成多达395套公寓。
在计入预估的填补地契保费并假设无需支付土地增值费的情况下，根据约2.36的基本总容积率计算，保留价相等于每平方英尺/容积率(psf ppr)约1277新元的地价。
JLL表示，如果包括阳台的额外总建筑面积和预估的土地增值费，则地价约为每平方英尺/容积率1225新元。
Lakeside Towers由位于Yuan Ching路9G和9H号的两座20层住宅楼组成，拥有沿裕廊湖花园约190米的无遮挡临街面。
发展更大型项目的潜力
假设单位平均最小面积为85平方米，该地段可建造多达395套公寓。
根据2025年发展总蓝图，该地段被划为住宅区，基本总容积率为2.1。然而，市区重建局已核实该地段现有的总建筑面积相当于更高的约2.36的总容积率，这为其进行更大型的开发提供了一定空间。
JLL新加坡的土地和集体出售部主管Nicholas Ng表示，该地段的湖滨位置及其在裕廊湖区的地理优势，使其在众多重建机会中脱颖而出。
他补充说，目前没有其他毗邻裕廊湖花园的住宅重建地段，该地段无遮挡的湖景预计将吸引购房者和投资者。
Ng还指出，该地段靠近国际商业园、裕廊工业区和即将建成的超级大士港等就业中心，这可以支撑该地区私人住宅的租赁需求。
裕廊湖区持续的基础设施投资和交通改善，预计也将为长期的价值增值提供支撑。
未来的跨岛线Jalan Terusan站位于裕廊湖花园旁，预计在2030年代末线路通车后，将改善与榜鹅数码园区和樟宜商业园等就业中心的连接性。
现有的湖畔地铁站距离该地段约10分钟步行路程。
Lakeside Towers的招标将于10月1日截止。
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