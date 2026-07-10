JustCo成为OG Orchard Point大楼总租户，发力进军共享居住市场

JustCo Place整合共享办公、零售空间与123套公寓；德勤将完全租用其共享办公空间

JustCo也发布了新的共享居住品牌JustAt，该品牌将在JustCo Place首次亮相，并于2027年1月开始运营。 插图：JUSTCO

【新加坡】随着上市共享办公企业 JustCo 在Hao Mart于去年年底迁出后成为总租户，OG Orchard Point大楼正掀开新的篇章。

这座位于乌节路160号的10层建筑将更名为JustCo Place，并被改造为一个综合中心，在三层零售裙楼之上设有两层共享办公空间。

JustCo还将接管大楼高区五层现有服务式公寓的管理，将103,000平方英尺（sq ft）的住宅空间改造为123个保费共享居住单元。

JustCo首席执行官Kong Wan Sing对媒体表示：“打造一个结合‘生活、工作、连接’的项目一直以来是我们的愿景。这个项目就是我们的概念验证……证明我们可以把它做成功。”

位于第三和第四层、总面积达64,000平方英尺的两层共享办公空间，已全部出租给咨询公司德勤。

JustCo目前正就地下室至二楼、共计87,000平方英尺的零售空间与潜在的租户进行谈判，而第五层将作为共享办公中心的屋顶露台。

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Kong Wan Sing表示，自从前总租户Hao Mart去年迁出以来，主板上市的JustCo就一直在与业主OG进行商谈。

去年九月，OG终止了该超市运营商的租约，此时距离Taste Orchard开业尚不足两年。随后，OG起诉Hao Mart，指控其未能支付920万新元的租金，并在未经批准的情况下转租部分物业。

Kong Wan Sing说，JustCo的商谈最终促使业主投资“数千万”资金，围绕“生活、工作、连接”的概念对大楼进行改造，旨在“不仅为这座建筑，也为乌节路带来新的活力”。

改造工程包括翻新其外墙，并将现有的88套服务式公寓改造为123套“保费共享居住公寓”。

Kong Wan Sing表示，JustCo方面则投资了“数百万”资金，用于装修和翻新大楼的零售和共享办公空间。

这个占地64,000平方英尺的办公空间将于9月开放，最多可容纳1,300人。德勤已承诺完全租用该空间。Kong Wan Sing拒绝透露德勤的租赁条款，但他表示，与JustCo签订的平均租赁期约为15个月，并包含续租选项。

这家跨国公司目前在珊顿道的OUE Downtown租用了11个楼层，总面积达150,000平方英尺。

《商业时报》了解到，德勤计划在未来迁往一个新的永久性旗舰地点。2023年，德勤曾表示，作为其区域增长计划的一部分，公司将在五年内在新加坡增聘约3,000名新员工。

德勤的一位发言人告诉《商业时报》（BT），其“一部分”员工将从自2002年起一直使用的OUE Downtown搬迁至JustCo Place，这是公司“持续的办公场所增长战略”的一部分。

该发言人表示：“此举……反映了我们为打造办公体验的持续投资，这种体验旨在支持我们员工的工作、协作及服务客户的方式。我们战略的一个关键重点是让我们的办公场所面向未来且合乎目的。”

德勤拒绝详细说明将有多少员工搬迁至JustCo Place，也未透露现阶段未来的入驻计划。

据Kong Wan Sing称，对灵活办公空间的需求通常不来自于像德勤这样拥有超过1,000名员工的公司，因为大多数这类公司更倾向于定制化的办公空间。

他表示：“如果公司员工少于100人或500人，那么是的，我确实看到有更多公司正在加入。所以我认为德勤的管理层非常有远见。”

JustCo Place的零售业态组合将包括餐饮、生活服务产业群、康养和医疗保健租户。

JustCo已在与“相当数量”的潜在零售商洽谈。

Kong Wan Sing形容零售商的反应“非常热烈”，他引述了该集团通过其位于The Centrepoint和滨海广场等购物中心内的共享办公中心网络带来客流量的良好记录。

新的领域

JustCo的新共享居住项目包含123套“保费”服务式公寓。 插图：JUSTCO

周五（7月10日），JustCo也发布了新的共享居住品牌JustAt，该品牌将在JustCo Place首次亮相，并于2027年1月开始运营。

这123套服务式公寓位于第六至第十层，最多可容纳475位住客。单位面积从200平方英尺的单间公寓到900平方英尺的三居室公寓不等。大部分公寓将是面积为400至500平方英尺的一居室单位。

在五月份上市前发布的初步招股说明书中，JustCo表示，其进入共享居住领域将创造相邻的收入来源，并瞄准与其核心共享办公业务相同的客户群。

该公司表示：“（这将使）我们能够抓住运营协同效应，创造额外的客户接触点，并交叉销售综合服务式公寓和灵活办公空间产品。”

Kong Wan Sing表示，该集团尚未确定JustAt的定价，但“不会像四季酒店那样昂贵，也不会像旅舍那样的价格”。

尽管JustCo Place的共享居住和零售部分对该集团而言是新的尝试，但Kong Wan Sing对该项目表示有信心，并指出其低风险的结构。

他表示：“服务式公寓是你做项目所能承担的最低风险。这纯粹是一份管理合同……而且它位于乌节路。在乌节路，这怎么可能卖不出去？”

同时，Kong Wan Sing指出，零售部分“非常小”，从而降低了租赁风险。

他表示：“我们收到了（来自零售商的）非常热烈的反响，因为人们看到了这个计划，看到了我们将如何使其焕发新生，而且……德勤将带来客流量，而且是具有消费能力的人群。”

当被问及要使JustCo Place项目成功所需的内部回报率（IRR）时，Kong Wan Sing表示，集团通常根据内部回报率和投资回收期来评估投资。他预计这个乌节路项目将在两到三年内实现投资回收，他称这相当于“百分之二十几，上下浮动”的内部回报率。

JustCo计划在新加坡其他地方以及其有业务布局的其他市场复制其“生活、工作、连接”模式。除新加坡外，该集团还在泰国、越南、台湾、韩国、日本、印度、马来西亚和澳大利亚开展业务。

他表示，JustCo已在与几位感兴趣的业主商谈类似的项目。

他微笑着说：“人们都在热切期盼看到（JustCo Place的）启动。如果有机会在新加坡其他地区或海外开展此类项目，我们对此持非常开放的态度。”

但他指出，该集团可能每个城市只开发一到两个此类项目，具体取决于城市规模。