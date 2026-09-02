因“需求强劲”，吉宝数据中心房地产信托私募配售规模扩大至6.25亿新元

此次配售旨在为收购两家日本数据中心提供部分资金

东京数据中心4号和东京数据中心5号是位于大东京地区印西市的永久地契、超大规模、设备齐全的主机托管数据中心。 照片：KEPPEL DC REIT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】吉宝数据中心房地产信托 (Keppel DC Reit) 的管理人于周三（9月2日）表示，由于投资者的“需求强劲”，其旨在为收购两家日本数据中心大部分股权提供部分资金的私募配售规模，已从6亿新元扩大至6.25亿新元。

星展银行 (DBS)、华侨银行 (OCBC)、Jefferies Singapore 和大华银行 (UOB) 是此次私募配售的联席账簿管理人和承销商，该配售已于周二结束。

该房地产投资信托（Reit）的管理人表示，认购需求来自全球的新老单位持有人，其中包括机构投资者和合格投资者。

管理人补充说，此次配售获得了约3.4倍的超额认购，大部分新单位分配给了长仓投资者和房地产专业投资者。

管理人表示，每个新单位的发行价定为2.10新元。这相较于周一现有单位2.1974新元的成交量加权平均价，有约4.4%的折扣。此次将共计发行2.976亿个新单位，高于原计划的2.801亿个单位。

其中约6.158亿新元将用于为收购东京数据中心4号和东京数据中心5号几乎全部股权提供部分资金。这两处数据中心是位于大东京地区印西市的永久地契、超大规模、设备齐全的主机托管数据中心。

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吉宝数据中心房地产信托 和吉宝 (Keppel) 周二表示，双方已间接同意共同收购这两家数据中心90%的股份，价格约为1710亿日元（合11亿美元）。

私募所得资金中的约920万新元将用于支付吉宝数据中心房地产信托在此次配售中已经产生或将要产生的预估费用和开支，包括专业费用。

该信托管理人补充说，星展银行 (DBS) 在此次私募配售中以自营方式获配100万个新单位。

所有新单位将于9月10日开始交易。

吉宝数据中心房地产信托的单位价格周一收盘报2.20新元，无起落。其后，管理人在周二开市前要求暂停交易。该股于周三恢复交易。