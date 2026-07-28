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Knight Frank Singapore首席执行官Galven Tan在任两年半后辞职

副首席执行官Low Kin Hon被任命为代理首席执行官

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Jeanne Mah
Chong Xin Wei

Jeanne Mah &

Chong Xin Wei

Published Tue, Jul 28, 2026 · 01:43 PM — Updated Tue, Jul 28, 2026 · 03:32 PM
    • Knight Frank Singapore表示，Galven Tan已辞职以寻求新的发展机会。
    • Knight Frank Singapore表示，Galven Tan已辞职以寻求新的发展机会。 照片来源：KNIGHT FRANK SINGAPORE

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    【新加坡】房地产资深人士Galven Tan在执掌Knight Frank Singapore两年半后，已卸任首席执行官一职，其副手Low Kin Hon即刻接任代理首席执行官。

    该房地产咨询公司表示，Tan辞职是为了寻求新的发展机会。

    Low已接管新加坡业务的日常领导工作，而Knight Frank亚太区首席执行官Craig Shute将继续进行监督，以确保公司员工和客户业务的连续性。

    在回应《商业时报》的询问时，Shute表示，Tan在开始离职前休假之前，正与Low进行工作交接。Shute称这是有序过渡的一部分。

    Tan的突然辞职震惊了新加坡房地产界的同行，不过关于他将离职的传言其实已流传了数月。

    在他离职之前，该公司于周一（7月27日）宣布，将关闭其关联的房地产经纪业务Knight Frank Property Network (KFPN)。公司已与OrangeTee & Tie签署协议，允许其KFPN的销售人员转投该公司。

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    Tan在从Savills Singapore加入Knight Frank两年半后离职。 而在此之前，Knight Frank的伦敦母公司于2025年以3600万新元的价格收购了其新加坡合作伙伴AF Global 55%的股份，从而实现了完全控股。

    AF Global由Fragrance Group背后的Koh家族控股。

    Tan曾是Savills Singapore一个业绩卓越的资本市场团队的成员，他离开时担任投资销售和资本市场部门的副董事总经理。他加入Knight Frank是为了接替Wendy Tang于2022年11月辞去集团董事总经理后留下的职位。

    在过去两年中，该公司其他几位关键业务负责人也已相继离职。

    其中包括于2019年加入Knight Frank Singapore担任资本市场部（土地与建筑、国际房地产）主管、五年后离职的Daniel Ding，以及在2022年重返公司担任资本市场部（土地与集体出售）主管、并于2025年初离职的Chia Mein Mein。

    2025年底，Knight Frank Singapore零售部主管Ethan Hsu在公司任职近六年后离职，并创办了自己的精品零售咨询与房地产公司Catbird Singapore。

    今年早些时候，该公司还在市场营销和传播部门裁减了“少量”职位。公司表示，这些职位受到了其新加坡和亚太团队更广泛战略整合的影响，而此举旨在“更有效地运营并改善协作”。

    当被问及Tan的离职是否与新加坡业务过去两年的表现有关时，Shute予以否认。他说：“Galven已决定寻求新的发展机会，我们尊重他的决定。”

    他补充说，近期没有高层管理人员离职，公司也没有进一步的领导层变动计划。

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