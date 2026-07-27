莱坊结束房地产代理业务 旗下经纪人将转移至OrangeTee & Tie

两家公司签署协议，若旗下97名经纪人选择转换，OrangeTee & Tie将予以接手。此举是新加坡房地产代理行业整合的最新迹象。

[新加坡] 莱坊（Knight Frank）将关闭其房地产代理联营业务，并于周一（7月27日）宣布与OrangeTee & Tie达成协议，允许旗下的莱坊房产网络（KF Property Network，简称KFPN）销售人员转移至后者。这是新加坡房地产代理行业整合的最新迹象。

根据该协议，KFPN的经纪人将能够转移至OrangeTee & Tie，而KFPN将在2026年底前停止运营。

根据房地产代理理事会（Council for Estate Agencies, 简称CEA）截至2026年6月的最新公共登记册，KFPN拥有约97名注册销售人员，而OrangeTee & Tie则有约2567名。作为Realion Group的成员，OrangeTee & Tie按注册销售人员数量计算是新加坡第四大房地产代理公司。

OrangeTee首席执行官兼Realion Group集团副首席执行官Justin Quek在回复《商业时报》的询问时表示，该协议并非对KFPN业务实体的企业收购、合并或买断。作为安排的一部分，没有任何资产、业务运营或客户合同被转移。

Quek说：“这更像是一个业务连续性计划，它为符合条件的KFPN伙伴在选择加入OrangeTee时提供一个框架，并通过双方的商业安排来确保平稳过渡。”

莱坊强调，此次关闭只影响其新加坡业务的一家子公司。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

该公司表示：“莱坊其余的住宅业务保持不变”，并且不会影响由住宅部主管Nicholas Keong领导的莱坊新加坡更广泛的住宅业务。

一份声明指出，该协议是在2025年底开始讨论后达成的，正值莱坊加强其战略核心业务重点和更紧密的区域整合之际。一位发言人补充说，这包括“资本市场、租户策略与解决方案，以及物业和设施管理”。

2025年约有47家房地产代理公司关闭，截至2026年1月1日，仍在运营的有998家。尽管市场仍由三大巨头——博纳产业（PropNex Realty）、ERA产业（ERA Realty Network）和合登产业（Huttons Asia）——主导。

OrangeTee本身也在2025年初与房地产咨询公司ETC合并，成立了Realion Group。

莱坊表示，选择OrangeTee & Tie是因为其规模、技术、培训和治理能够长期支持其经纪人。

2025年1月，包括时任主管Evan Chung在内的111名KFPN经纪人跳槽至竞争对手SRI。这个团体占了KFPN在2024年1月时274名经纪人销售团队的约40%。

声明称，选择转投OrangeTee & Tie的KFPN经纪人将获得更广泛的培训、技术和业务发展资源，以及更广阔的Realion Group生态系统。

KFPN主管Dr Tan Tee Khoon表示，他的首要任务一直是确保销售人员拥有合适的平台来持续发展他们的业务。

他补充道：“OrangeTee因其专业精神、客户至上的文化以及对长期成功的强大支持而脱颖而出。”