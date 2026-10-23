Knight Frank的Tan Tee Khoon离职，Nicholas Keong接管拍卖业务

Keong将负责拍卖、高端住宅销售与租赁以及私人办公业务

Tan Tee Khoon（左）已离开公司寻求其他发展；Nicholas Keong（右）将接任拍卖、住宅和私人办公部门主管一职。 图片来源：KNIGHT FRANK SINGAPORE

【新加坡】房地产行业资深人士Tan Tee Khoon已离开Knight Frank Singapore寻求其他发展，这是该咨询公司一系列离职事件中的最新一例。

Tan于2025年重新加入Knight Frank Singapore，担任企业事务董事总经理及其销售代理子公司Knight Frank Property Network (KFPN) 的负责人。他于2026年4月转而负责拍卖与销售业务，随后公司于7月结束了KFPN部门的业务。

Tan此前曾在该公司担任过多个职务，包括在2011年至2019年期间。他于2019年辞去KFPN主要执行官（Key Executive Officer, KEO）的职务，加入PropertyGuru担任新加坡区域经理。

该公司于周五（10月23日）表示，负责Knight Frank Singapore住宅和私人办公业务的Nicholas Keong将接管拍卖业务主管一职。

Knight Frank Singapore表示，这项任命将拍卖、高端住宅销售与租赁以及私人办公业务整合到统一的领导架构下，公司希望借此加强各团队间的协作，从而更好地服务于业主、投资者和高净值客户。

在Tan离职的大约三个月前，Knight Frank Singapore的首席执行官Galven Tan也突然辞职。

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Galven Tan在加入公司两年半后离职。在此之前，公司的伦敦母公司于2025年以3600万新元收购了其新加坡合作伙伴AF Global 55%的股份，从而实现了完全控股。AF Global由Fragrance Group背后的Koh家族控股。

过去两年中，还有其他几位关键业务负责人相继离职。

其中包括Daniel Ding，他于2019年加入Knight Frank Singapore担任资本市场（土地与建筑、国际房地产）主管，五年后离职；以及Chia Mein Mein，她于2022年重新加入公司担任资本市场（土地与集体出售）主管，后于2025年初离职。2025年底，在该公司工作了近六年的零售部主管Ethan Hsu也离开了公司。

Knight Frank Singapore的临时首席执行官Low Kin Hon表示，Keong在公司的住宅业务领域建立了良好的声誉，并在为客户提供各类房地产交易咨询方面拥有丰富经验。

Keong表示：“我很高兴能担任这个拓展后的新角色，并与我们在拍卖、高端住宅销售与租赁以及私人办公领域的优秀团队并肩工作。

“这些业务之间存在强大的天然协同效应。通过整合我们的市场专业知识、人脉网络和客户关系，我们完全有能力为客户发掘新机遇，并继续巩固Knight Frank在拍卖和高端住宅市场的良好声誉。”